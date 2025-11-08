“나만큼 장가 잘 간 남자 없어” 고우림, 악플 대응한 김연아에 감동

그룹 포레스텔라 멤버 고우림이 아내 김연아를 향한 깊은 애정과 존경심을 드러냈다. 김연아 인스타그램 캡처

지난 7일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘신상출시 편스토랑’에서는 새 편셰프로 등장한 고우림이 ‘사랑꾼 남편’의 면모를 유감없이 보여줬다. 결혼 후 첫 관찰예능 출연인 그는 다소 어색해하면서도 성실히 요리에 몰두하며 반전 매력을 선사했다.

KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’ 방송화면 캡처

고우림은 자취 시절 다져진 요리 실력을 공개했다. 첫 메뉴로는 아내 김연아가 즐겨 먹는다는 빵을 활용해 ‘커피 프렌치토스트’를 선보였다. 계란물에 믹스커피를 섞는 독특한 방식으로 커피와 디저트를 동시에 즐길 수 있는 레시피였다. 이연복 셰프는 “맛있다”며 엄지를 치켜세웠다.

이어 그는 “아내 김연아가 자주 해주는 요리 중 하나가 ‘오야꼬동’”이라며 일본식 닭고기 덮밥을 직접 재현했다. 또 “아내의 소울푸드는 라면이다. 선수 시절 못 먹어서 한이 된 것 같다. 맛있게 만들어 주고 싶었다”며 자신만의 ‘나폴리탄 불닭라면’을 완성했다. 이를 맛본 이연복 셰프는 “편셰프들 긴장해야겠다”며 극찬했다.

KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’ 방송화면 캡처

방송 내내 고우림은 아내를 향한 애정을 숨기지 않았다. 그는 “김연아가 요리를 정말 잘한다. 항상 배운다”며 “아직 부족하지만 더 지혜로운 남편이 되려고 노력한다”고 말했다. 이어 “아직 한 번도 싸운 적 없다”고 밝히며 신혼의 달달함을 전했다.

또한 고우림은 “김연아라는 사람이 우리 음악을 좋아해준다는 것만으로도 힘이 됐다. 힘들 때마다 제 자존감이 되어주는 사람”이라고 고백했다.

최근 김연아가 악성 댓글에 직접 일침을 남긴 것에 대해서는 “아내가 나를 생각해줘서 감동했다. 정말 치열하게 살아온 사람이다. 나도 그만큼 치열하게 살고 싶다”며 아내에 대한 존경심을 드러냈다.

끝으로 그는 “저만큼 장가 잘 간 남자 많지 않을 것 같다. 아내를 너무 사랑한다”고 미소 지었다.

