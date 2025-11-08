“나 멧돼지 아니야”...멧돼지 수렵 중 오인사격 또 시작?

멧돼지 퇴치 활동을 하던 70대 남성이 동료가 쏜 총에 맞아 숨졌다. 오발사고는 대부분 엽사들이 사람을 야생동물로 오해하면서 발생한다.

8일 전남 여수경찰서에 따르면 전날 오후 11시 18분쯤 여수시 둔덕동 한 야산에서 70대 A씨가 동료 엽사인 50대 B씨가 쏜 엽총에 맞았다.

거리를 둔 두 사람은 당시 유해조수인 멧돼지 퇴치 활동을 하던 중이었다. 복부를 크게 다친 A씨는 인근 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

수렵 면허를 가지고 있던 이들은 유해조수 퇴치 활동을 위해 여수 한 파출소에서 엽총을 출고했다.

B씨는 경찰 조사에서 “어두워서 A씨가 멧돼지라고 착각했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 B씨를 업무상과실치사 혐의로 입건하고 정확한 경위를 조사 중이다.

앞서 지난 9월 장흥에서도 멧돼지로 오인해 동료가 쏜 총에 맞은 엽사가 숨지는 사고가 발생했다.

장흥경찰서에 따르면 9일 오전 2시 13분쯤 장흥군 장동면 한 야산에서 60대 남성 A 씨가 동료인 60대 B 씨가 쏜 산탄 총알에 맞았다. 두 사람은 장흥군으로부터 허가받은 유해동물 포획단으로 당시 조를 이뤄 멧돼지를 쫓고 있었다.

가슴과 어깨에 총을 맞은 A 씨는 신고를 받고 출동한 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 사망했다.

B 씨는 “멧돼지를 발견하고 쫓아가던 중 ‘부스럭’ 소리가 나서 총을 쐈는데 사람 이었다”는 취지의 진술을 한 것으로 전해졌다.

멧돼지와 고라니 등은 농작물에 피해를 줘 수렵이 가능하다. 멧돼지는 아프리카돼지열병(ASF) 확산 매개체가 될 수 있어 더 적극적으로 수렵이 이뤄지고 있다.

