자두 "진짜 김밥 100줄 무대 소품으로 활용"…과거 엽기 콘셉트 회상

KBS 2TV '불후의 명곡'

가수 자두가 과거 '김밥' 무대에서 선보였던 엽기 콘셉트 일화를 밝혔다.

8일 방송되는 KBS 2TV '불후의 명곡(연출 박형근·김형석·최승범 이하 '불후') 730회는 '명사 특집 오은영 편' 특집으로 꾸며진다.

이날 출연한 가수 자두는 "여전히 대화가 필요하고 잘 말고 있다"며 자신의 히트곡 '김밥' 가사로 자신을 소개한다.

이날 자두는 과거 무대 위에서 서커스, 피터팬, 빨래집게 등을 활용해 선보인 엽기 콘셉트를 언급하며 당시를 회상한다.

자두는 "아무도 생각하지 못한 것을 의상으로 시도했었다. '김밥' 활동할 때는 진짜 김밥 100줄을 주문해 소품으로 활용하기도 했다"고 털어놔 모두를 놀라게 한다.

이날 함께 출연한 그룹 원위(ONEWE)의 용훈은 자두에게 "어릴 때 엄마가 김밥을 싸면 옆에서'김밥' 노래를 불렀다"며 반가워하자, 자두는 "안 그래도 얼마 전에 김밥 축제가 있어서 다녀왔다"면서 흐뭇한 미소를 짓는다.

그러자 용훈은 자두에게 "저희랑 혼성 그룹을 만드시면 어떻겠냐"며 깜짝 즉석 협업을 제안한다.

이에 김준현, 이찬원 두 MC는 "자두와 5강두로 결성하면 좋겠다. 내년 김밥 축제를 목표로 '불후'가 한번 만들어보자"고 목소리 높여 말해 콜라보레이션이 성사될지 기대감을 높인다.

이날 방송에는 오은영에게 힐링과 위로를 선사할 10팀의 아티스트로 서문탁, 자두, 알리, 남상일&김태연, 우디, 은가은&박현호, 김기태, 원위(ONEWE), 머쉬베놈, 정승원 등이 출격한다.

이들은 테크노부터 발라드, 팝, 트로트 등 다채로운 장르의 무대를 펼치며 오은영은 물론 명곡판정단의 마음을 움직일 전망이다.

'불후의 명곡-명사 특집 오은영' 편은 오후 6시 5분 KBS 2TV에 방송되며 8일에 이어 15일까지 총 2부에 걸쳐 방송된다.

