“낮에는 ‘포근하다’ 방심 금물”…오후부터 전국 곳곳 비바람 몰아친다

토요일인 8일은 평년보다 다소 포근한 날씨 속에 전국 곳곳에 비가 내리겠다.

서울 종로구 세종대로 일대에 떨어진 낙엽이 비에 젖어있다. 연합뉴스 자료사진

아침 최저기온은 7~15도, 낮 최고기온은 14~21도로 예보됐다. 평년(최저 2~11도·최고 14~19도)보다 기온이 높아 비교적 온화한 날씨를 보이겠다.

전국 대부분 지역은 대체로 흐린 가운데 주말까지 비가 이어지겠다.

8~9일 이틀간 예상 강수량은 △제주도 10~60㎜ △전남 남해안·경남 남해안 10~40㎜ △광주·전남(남해안 제외)·부산·울산·경남 내륙 5~20㎜ △전북·경북 북부 동해안 5~10㎜ △서해5도·충청권(충북 제외) 5㎜ 미만이다. 강원 영동 지역에는 5~30㎜의 비가 예보됐다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준을 보이겠으나, 충남은 대기 정체로 새벽에 ‘나쁨’ 수준까지 치솟을 수 있다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0~2.5m, 서해 앞바다에서 0.5~1.0m, 남해 앞바다에서 0.5~2.0m로 일겠다.

먼바다 파고는 동해·남해 1.0~2.5m, 서해 0.5~2.5m로 예상된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지