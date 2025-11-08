주장만 난무했던 오세훈 여론조사비 대납 의혹, 대질신문 주목

오세훈 서울시장의 4·7 서울시장 보궐선거 당시 여론조사 비용 대납 의혹이 8일 중대한 변곡점에 서게 됐다. 오 시장과 의혹의 핵심 인물인 정치 브로커 명태균씨가 김건희 특별검사팀(특검 민중기)에 출석해 대질신문을 한다. 앞서 검찰이 올해 3월 수사를 본격화한 뒤 약 8개월 간, 의혹이 처음 제기된 지 1년여 만에 의혹의 진위가 가려질지 관심이 모인다.

정치 브로커 명태균씨가 지난달 23일 국회 행정안전위원회의 서울시 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 오른쪽은 오세훈 서울시장. 연합뉴스

그동안 검찰 수사 과정과 국회 국정감사 등에서 해당 의혹은 주로 명씨 측이 내놓은 주장에 오 시장 측이 반박하는 양상으로 흘러왔다. 이 과정에서 명씨 측이 애초 했던 말을 뒤집거나 다소 황당한 주장을 펴는 경우도 종종 있었다. 이날 특검의 대질신문을 앞두고도 명씨는 불출석한다고 했다가 돌연 출석 입장으로 선회하는 등 갈팡질팡하는 모습을 보였다.

법조계에 따르면 오 시장 여론조사비 대납 의혹의 핵심은 정치자금법 위반 혐의가 성립하는지 여부다. 명씨를 둘러싼 의혹을 언론에 폭로한 강혜경씨와 명씨 측이 지난해 말 해당 의혹을 제기했다. 2021년 4·7 서울시장 보선 전 미래한국연구소가 오 시장 관련 13차례 비공표 여론조사를 실시했고, 오 시장의 후원자인 김한정씨가 같은 해 2~3월 조사 비용 3300만원을 당시 미래한국연구소 부소장이었던 강씨 개인 계좌로 대납했다는 게 골자다. 미래한국연구소는 명씨가 사실상 운영한 것으로 알려진 여론조사 업체다.

정치자금법 위반 혐의가 성립하려면 오 시장이 김씨가 여론조사비를 대납했다는 사실을 사전에 인지하고 있었거나 대납을 부탁했어야 하고, 미래한국연구소의 여론조사 결과가 오 시장의 선거캠프로 갔다는 점이 규명돼야 한다.

명씨 측은 오 시장과 명씨가 만난 횟수가 총 7차례라고 주장한다. 명씨는 검찰 조사에선 “오 시장이 울면서 ‘(당시 당내 경선 경쟁 후보였던)나경원을 이기는 조사를 만들어달라’고 전화했다”거나 “오 시장이 통화에서 ‘지금 김한정씨한테 정치자금법 위반 위험이 있어 여론조사비 2000만원을 빌리러 간다’고 했다”고 진술하기도 했다. 아울러 명씨 측은 미래한국연구소의 여론조사 결과를 당시 국민의힘 지도부였던 김종인 전 비상대책위원장과 지상욱 전 여의도연구원장 등에게 보냈고, 자연히 오세훈 캠프에도 전달됐을 것이라고 주장했다.

오 시장 측은 의혹이 불거진 직후부터 “터무니 없는 얘기”라며 강하게 부인하고 있다. 오 시장의 한 측근 인사는 “4·7 보선 전에 김영선 전 국민의힘 의원의 소개로 오 시장과 명씨가 두 차례 만난 건 맞지만, 명씨가 들고 온 여론조사를 분석해보니 이상한 점 투성이였다”며 “이후 명씨와 관계를 끊어내려 했고, 강철원 전 정무부시장은 명씨와 고성 높여 싸우기도 했다”고 설명했다. 오 시장 측은 두 차례를 제외한 나머지 만남은 “명씨가 스토킹하듯 따라다니며 공개 행사에서 일방적으로 오 시장과 같은 장소에 있었던 것”이라고 일축했다.

명태균씨(왼쪽)와 강혜경씨. 강씨는 명씨가 실질적으로 운영한 것으로 알려진 여론조사업체 미래한국연구소 부소장을 지낸, 한때 측근이다. 뉴스1

특히 정치자금법 위반 혐의와 관련해 오 시장 측은 후원자 김씨가 선거캠프나 이후 서울시에서 어떤 직책도 맡은 적 없고, 김씨가 강씨에게 돈을 보낸 사실을 전혀 몰랐으며, 미래한국연구소의 여론조사 결과가 선거캠프로 들어온 적도 없다고 강조했다.

후원자 김씨도 본지 인터뷰에서 개인적인 궁금증으로 명씨 측에 여론조사를 의뢰했고 명씨 측이 경제적 어려움 등을 호소해 몇 차례 돈을 보내줬을 뿐, 오 시장이나 선거 캠프와 무관한 일이라고 일관되게 주장해 왔다. 김씨는 4·7 서울시장 보선뿐만 아니라 개혁신당 이준석 의원이 국민의힘 당대표로 선출된 전당대회 전과 윤석열 전 대통령이 당선된 20대 대선 전에도 비공표 여론조사를 의뢰했다고 덧붙였다.

이른바 ‘언론 플레이’가 의심되는 대목도 있었다. 명씨 측은 4·7 보선 전 오 시장과 후원자 김씨, 명씨가 일명 ‘3자 회동’을 했다는 보도가 나왔을 때 그 출처로 지목됐으나 논란이 일자 “명씨나 변호인 측에서 그렇게 진술한 바 없다”고 선을 긋기도 했다. 해당 보도가 나온 뒤 ‘묵시적 동의’를 해온 명씨 측이 외려 김씨에게 전화해 그를 달래려 한 것이다.

명씨는 얼마 전 국회 국정감사에서는 자신을 오 시장에게 소개한 김 전 의원이 오 시장에게 ‘연애편지’를 보냈다는 주장을 펴기도 했다. 그러나 세계일보가 확보해 공개한 김 전 의원이 오 시장에게 당시 보낸 문자메시지를 보면 명씨의 주장이 허위임을 알 수 있다. 김 전 의원은 2021년 2월23일과 24일 이틀에 걸쳐 오 시장에게 누군가를 만나달라고 간청하는 내용의 문자를 보냈는데, 24일은 김 전 의원과 명씨가 서울 여의도 오세훈 캠프 사무실을 찾아갔다가 문전박대를 당한 날이다. 오 시장은 이 두 문자에 답을 하지 않았다. 명씨는 7일 윤 전 대통령의 부인 김건희씨 재판에 증인으로 출석하면서는 김 전 의원 문자에서 만나달라고 하는 대상이 국민의힘 조은희 의원이라는 황당 주장을 반복했다. 조 의원은 오 시장이 과거 발탁해 시 정무부시장까지 지낸 인물로, 오 시장과는 김 전 의원의 간청이 필요 없는 사이다.

의혹이 제기된 지 상당 기간이 지났고, 검찰 수사에서 물증으로 밝혀진 게 사실상 없다시피한 만큼 특검의 대질신문이 주목된다. 특검팀은 대질신문 내용과 함께 검찰로부터 이첩 받은 사건 기록, 그간의 참고인·피의자 진술들, 압수수색으로 확보한 자료들을 종합적으로 고려해 처분 방향을 정할 것으로 보인다.

한 부장검사는 “김씨 주장대로 김씨가 자기 돈을 내고 여론조사를 해서 오 시장에게 가져왔다면 정치자금법 위반 혐의는 성립하지 않을 가능성이 높다”고 설명했다. 서초동의 한 검찰 출신 변호사는 “(김씨는) 캠프 사람이 아니라 개인 후원자여서 법적으로 엮여 있다고 보기 힘들다”며 “오 시장이 ‘김씨가 여론조사 했다는 사실을 나중에 알았다’고 한다면 법적으로 문제가 되지 않는다”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지