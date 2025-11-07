‘청산가리 막걸리 살인’ 사건 당시 차장검사 김회재 전 의원에 은퇴 촉구

재심 무죄가 확정된 ‘청산가리 막걸리 살인사건’ 수사를 지휘했던 김회재 전 국회의원은 7일 더불어민주당 소속 여수 지방의원들의 정계 은퇴 요구에 “떼거리로 사람 죽이는 못된 정치 놀음”이라고 반박했다.

김 전 의원은 자신의 페이스북에 글을 올려 “정치활동을 자제하고 있는 내가 아직도 두렵냐”며 “그동안 여수 정치 지도자들이 보여준 정치적 무능과 부패, 시민들의 신음과 절망, 핵심 정치인들에 대한 신뢰 파탄의 화살을 나에게 돌리고 싶을 것”이라고 말했다.

지난달 28일 오후 광주 동구 광주고등법원 앞에서 '청산가리 막걸리 살인 사건'의 피고인이 사건 발생 16년 만에 재심에서 무죄를 선고 받고 눈물을 훔치고 있다. 연합뉴스

그는 지방의원들의 공세를 내년 지방선거를 의식한 행보로 규정했다.

김 전 의원은 내년 전남지사 선거 출마를 검토하고 있어 일찌감치 출마를 준비한 주철현(여수갑) 의원과 전남 동부권 내 경쟁이 벌어질 수도 있다.

김 전 의원은 2009년 청산가리 막걸리 살인사건 발생 당시 광주지검 순천지청 차장 검사로, 최근 재심 무죄 확정 판결 이후 비난받는 수사 라인에 있었다.

여수에 지역구를 둔 전남도의회 의원 8명과 여수시의회 의원 23명은 5일 보도자료를 통해 “재심 결과는 진실 규명이 조작과 인권침해로 얼룩졌음을 보여줬다”며 억울한 옥살이를 한 피해자들에 대한 공개 사과, 검찰 수사 과정의 인권침해와 조작 의혹 해명, 정계 은퇴를 요구했다.

김 전 의원은 이에 대해 “직접 수사를 하지는 않았더라도 결재권자, 관리자로서 책임은 인정하고 무죄를 선고한 재심 판결도 존중한다”며 “다만 사건의 실체적 진실이 뭔지는 확정적으로 말하기 어렵다고 본다”고 말했다.

김 전 의원은 순천지청을 거쳐 부산고검 차장검사, 광주지검장, 의정부지검장 등을 역임한 뒤 2020년 총선에 당선돼 더불어민주당 소속으로 제21대 국회의원(여수을)을 지냈다.

