“TSMC에서 배우는 미래과학”… 영등포구, ‘글로벌 미래인재 과학캠프’ 진행 [지금 우리 동네는]

서울 영등포구 산하 영등포구 미래교육재단이 오는 11월11일부터 14일까지 3박4일간 대만에서 ‘2025 글로벌 미래인재 과학캠프’를 진행한다. 글로벌 미래인재 과학캠프는 청소년들에게 해외 과학문화 탐방 기회를 제공해 4차 산업시대를 이끌 미래인재로 성장하도록 돕는 프로그램이다.

8일 구에 따르면 이번 캠프는 과학에 관심 있는 관내 우수 중학생 30명을 대상으로 학교장 추천과 면접을 통해 선발됐다. 구는 “지난해 처음 운영된 이후 참여 학생과 학부모로부터 큰 호응을 얻었으며 올해는 전년도 만족도 조사 결과를 반영해 프로그램의 완성도를 한층 높였다”고 설명했다.

대만은 세계적인 반도체 강국으로, 세계 파운드리(위탁생산) 시장 점유율 1위 기업인 TSMC가 위치해 있다. 참가 학생들은 TSMC 혁신관을 비롯해 대만 국가우주센터(TASA), 국립 대만 과학교육관, 국립 타이완대학교 캠퍼스 등 주요 과학기술 기관을 탐방하며 첨단 산업 현장을 직접 체험할 예정이다. 캠프 전 일정에는 공학박사 출신 전문 도슨트가 동행해 학생 눈높이에 맞춘 해설을 진행한다.

영등포구 미래교육재단 관계자는 “세계의 첨단 과학기술을 직접 보고 배우는 경험은 학생들의 시야와 사고의 폭을 넓히는 좋은 계기가 될 것”이라며 “청소년들이 다양한 미래 진로를 탐색할 수 있는 교육 프로그램을 지속적으로 마련해 나가겠다”라고 전했다.





