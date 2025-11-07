LG트윈스 우승 덕에 LG가전 제품 싸게 살 마당 열려

LG전자와 LG생활건강이 프로야구단 LG트윈스의 2025년 한국시리즈 통합 우승을 기념해 16일까지 고객 감사 이벤트를 진행한다.

7일 양사에 따르면, LG전자는 전국 LG전자 베스트샵에서 TV, 냉장고, 세탁기, 스타일러, 식기세척기, 에어컨 등 11개 품목·25개 모델을 대상으로 최대 25% 할인을 제공한다. 온라인브랜드샵에서는 매일 오전 10시에 14개 품목·20개 모델 중 2개 모델을 선정해 각각 400대 한정으로 특가 판매한다.

또 할인 쿠폰팩 뽑기 이벤트 참여 고객을 대상으로 추첨을 통해 최대 25만원(300만원 이상 구매 시 할인 적용) 할인 쿠폰을 증정한다. LG트윈스의 우승을 축하하는 사회관계망서비스(SNS) 인증 이벤트도 마련했다. 참여자는 LG전자 멤버십 앱에서 우승 엠블럼 이미지를 내려받아 축하 메시지와 해시태그를 포함해 SNS에 게시한 뒤, 이벤트 페이지에 응모하면 된다. 추첨을 통해 총1004명에게 커피, 편의점 모바일 쿠폰 등 다양한 경품을 증정한다.

LG생활건강은 온라인 직영몰에서 브랜드별 대표 제품 위주로 최대 50% 할인 또는 원플러스원(1+1) 행사를 한다.

빌리프 모이스춰라이징 밤 클렌저&클렌징 패드 세트와 CNP 프로페셔널 솔루션 센서티브 싱글 에센스, 오휘 미라클 토닝 글로우 세럼 등을 만나볼 수 있다. 미용기기 ‘LG프라엘 수퍼폼 써마샷 얼티밋’도 출시기념 27% 즉시 할인과 1만원권 쿠폰을 쓸 수 있다. 사은품 이벤트로 온라인몰과 오프라인 공식 매장에서는 1만원 이상 구매 고객을대상으로 LG트윈스 바시티 자켓과 LG트윈스 레더 볼캡 등 경품을 주는 추첨 이벤트도 연다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지