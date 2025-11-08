현대차·기아, 세계 3대 디자인상에서 14관왕

현대차·기아는 ‘2025 레드 닷 어워드’ 브랜드·커뮤니케이션 부문에서 최우수상 1개, 본상 13개를 수상했다고 8일 밝혔다.

레드 닷 어워드는 세계 3대 디자인상 중 하나로 매년 제품 디자인, 브랜드·커뮤니케이션 디자인, 디자인 콘셉트 부문에서 수상작을 선정한다.

현대차의 단편 영화 ‘밤낚시’의 한 장면. 현대차그룹 제공

현대차는 단편 영화 ‘밤낚시’로 필름·애니메이션 분야 최우수상과 광고 분야 본상을 받았다. 현대차그룹 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS)의 로보틱스 기반 체험형 스마트팜 ‘CX 스마트팜’과 한식당 ‘나오’는 인테리어 아키텍처 부문 본상을 각각 받았다. 인공지능(AI) 기반 무료 광고 제작 플랫폼 ‘현대 애드크리에이터’, 글로벌 누적 생산 1억대 기념 캠페인 ‘한 걸음 더’, 미디어아트 작품 ‘하이드로젠 웨이브’, 생성형 AI를 활용한 프로젝트 ‘모빌렛’ 등이 본상을 받았다.

기아는 ‘AI 어시스턴트 디자인’을 비롯해 디자인 전시 ‘오퍼짓 유나이티드’, ‘기아 체험형 전시부스’, ‘PV5 전시관’ 등을 통해 5개 부문에서 본상을 받았다.

현대자동차·기아 관계자는 “이번 수상은 현대자동차와 기아가 전통적인 자동차제조 분야를 넘어, 브랜드 커뮤니케이션 분야에서도 전 세계에 브랜드 철학과 미래 모빌리티 비전을 혁신적으로 소통하고 있음을 인정받은 결과”라고 말했다.

