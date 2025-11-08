김용범 정책실장 “광주 군공항 이전 TF, 연내 첫 회의 개최”

김용범 대통령실 정책실장은 6일 광주 군공항 이전 태스크포스(TF) 첫 회의가 연내 개최될 것으로 전망했다.

김 실장은 이날 국회 운영위원회 국정감사에서 “(논의가) 진전되고 있다. 조금 더 마무리되는 시점에, 올해 안에, 12월까지 하겠다”고 말했다. “6월 말 TF 구성 이후 한차례도 공식 회의가 개최되지 않았다”며 진행 상황을 묻는 더불어민주당 전진숙(광주 북구갑) 의원의 질의에 대한 답변이었다.

김용범 대통령 정책실장이 지난 6일 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회의 대통령비서실과 국가안보실, 대통령경호처 등에 대한 국정감사에서 위원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

김 실장은 “전남, 광주, 무안과 (TF 회의) 준비 작업을 하고 있다”며 “공식화는 (논의가) 거의 마무리됐을 때 할 것이다”고 덧붙였다.

이전 대상지로 거론되는 전남 무안군의 요구와 관련해서는 “공모 방식은 수용 못 한다”며 “기부 대 양여 현행법 안에서 최대한 인센티브까지 점검(검토)하고 있다”고 밝혔다.

무안군은 올 9월 29일 광주 민간·군 공항 이전을 위한 전제 조건으로 광주 민간공항 선(先) 이전, 광주시의 1조원 규모 지원 약속 이행 방안 제시, 국가의 획기적인 인센티브 선 제시 등을 내세웠다.

무안군은 또 군공항 이전 후보지를 공모 방식으로 전환할 것도 요구했다.

이재명 대통령은 올 6월 장기 표류 중인 광주 군 공항 이전 문제 해결을 위해 범정부와 지자체가 참여하는 TF 구성을 지시했다.

이후 광주시와 전남도, 무안군, 국방부, 국토교통부, 기획재정부 등이 대통령실 직속 광주 군 공항 이전 TF를 구성했으나, 실무 협의만 진행했을 뿐 아직 공식 회의는 열리지 않고 있다.

