장충동 저택에 등장한 3m 거대 트리…연말 인증샷 성지 어디?

스타벅스 코리아가 전국 13개 매장에 크리스마스 트리로 장식한 공간을 조성, 특별한 연말 분위기를 선사한다.

스타벅스 장충라운지R에 설치된 크리스마스 트리. 스타벅스 코리아 제공

7일 스타벅스 코리아에 따르면 매장 디자인부터 특화 메뉴까지 차별화한 프리미엄 매장인 스페셜 스토어 등 전국 13개 매장에서 12월31일까지 크리스마스 트리 장식을 선보인다.

장충라운지R, 더양평DT, 더북한강R, 더북한산, 더여수돌산DT, 더춘천의암호R, 대구종로고택, 가나아트파크, 이대, 경동1960, 광장마켓 등 전국의 스페셜 스토어를 비롯해, 도심 속 리저브 특화 매장인 리저브광화문, 리저브도산을 방문하면 화려한 크리스마스 트리와 장식을 만나볼 수 있다.

1960년대 지어진 장충동의 저택에서 스타벅스의 감성으로 재탄생한 장충라운지R은 집이라는 공간의 특성을 이용해 크리스마스를 특별하게 연출했다. 내부 정원에 3m 크기의 대형 크리스마스 트리를 중심으로 화려한 전등선을 2층으로 연결해 이색적인 풍경을 이룬다.

출입문부터 정원을 지나 실내로 이어지는 통로, 회전 계단, 실내의 벽난로, 리빙룸, 테라스까지 다양한 크리스마스 장식으로 특별한 공간을 조성해 매장에 머무는 동안 연말 분위기를 느낄 수 있도록 했다.

크리스마스 트리 운영 매장에서는 크리스마스 프로모션 음료나 리저브 음료 등 미션 음료를 구매하면 메시지를 작성할 수 있는 위시 카드를 오는 18일부터 12월25일까지 선착순으로 증정한다. 특별히 장충라운지R에서는 작성한 위시 카드를 트리에 오너먼트로 직접 달 수 있다.

스타벅스의 스페셜 스토어는 ‘더(THE)매장’과 ‘콘셉트 매장’으로 구성돼 있다. ‘더 매장’은 압도적인 뷰와 해당 매장에서만 만나볼 수 있는 독특한 콘텐츠를 통해 지역을 대표하는 랜드마크로 자리잡고 있다. ‘콘셉트 매장’은 100년 고택, 전통시장 등 이색적인 공간을 통해 방문객들로 하여금 새로운 영감을 주거나 재생의 가치를 되새기도록 만드는 의미를 담고 있다.

도심의 라이프스타일이나 자연과 함께하는 전망을 느낄 수 있는 제3의 공간이자 고객이 직접 찾아가서 경험하고 싶어하는 매장으로 화제를 모으며 SNS상에서도 꾸준한 방문 인증사진이 이어지고 있다.

