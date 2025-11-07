43세 한가인 파격 변신…♥연정훈 "아이돌이야?"

한가인. 유튜브 채널 '자유부인 한가인' 캡처

배우 한가인(43)이 아이돌 메이크업을 받고 걸그룹 센터 비주얼로 변신했다.

6일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '44세 아이 둘 한가인이 제대로 아이돌 메이크업 받아본다면? (with. 아이브 헤메쌤)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 한가인은 기존 메이크업과는 다른 아이돌 스타일로 변신하는 과정 내내 놀라움을 감추지 못했다.

컬러 렌즈와 헤어피스까지 착용하며 아이돌 센터 비주얼을 완성했다.

변신을 마친 한가인은 "너무 재밌었고 새로운 모습을 만들어주셔서 되게 신기하다"라고 자신의 변화된 모습에 흡족해 했다.

이어 "이제 이런 거 힘들다"면서도 "예쁘게 봐주셨으면 좋겠다. 여러분이 원하신다면 또 다른 콘셉트로 할 의향이 있다"고 덧붙였다.

남편 연정훈과 아이들의 반응도 공개됐다. 한가인이 영상통화로 모습을 보여주자 연정훈은 "아이돌이야?"라며 놀랐고, 아이들은 "아이돌 같다"며 감탄했다.

한가인은 2003년 KBS 1TV 드라마 '노란손수건'에서 호흡을 맞춘 배우 연정훈과 2005년 결혼했다.

부부는 2016년 딸, 2019년 아들을 얻었다.

