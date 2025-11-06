송언석과 국감 ‘배치기’…與 이기헌 “배 나온 죄밖에 없다”

송언석 국민의힘 원내대표(왼쪽)와 더불어민주당 이기헌 의원이 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회의 대통령비서실 등 국정감사에서 정회 후 퇴장하던 중 충돌하고 있다. 뉴시스

더불어민주당 이기헌 의원은 6일 국정감사 정회 과정에서 빚어진 국민의힘 송언석 원내대표와의 ‘배치기’ 충돌에 “저에게 죄가 있다면 배가 나온 죄밖에 없다”고 밝혔다.

이 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “국민의힘은 제가 육중한 몸으로 폭력을 썼다고 억지 주장을 펼치지만 송 대표의 배치기 피해자는 바로 저”라며 이같이 주장했다. 국감에 엄중히 임하겠다고 마음을 다잡은 이 의원은 “국민 여러분께 죄송하다”며 “살 빼겠다”고 덧붙였다.

앞서 이재명 정부 대통령실에 대한 국회 운영위원회의 첫 국감에서 여야는 김현지 대통령실 제1부속실장의 출석 문제 등을 놓고 초반부터 거세게 충돌했다. 특히 국감 정회 후 여야가 퇴장하는 과정에서 송 원내대표와 이 의원의 물리적 충돌이 발생했다.

송 원내대표는 곧바로 연 기자회견에서 “정회 후 회의장 문을 나오는 상황에서 이 의원이 다가오더니 그대로 몸을 부딪쳤다”며 “국회선진화법 이후 어떤 물리적 접촉이나 폭력 행위도 금지됐으나, 불행히도 오늘 대통령실에 대한 국감이 있는 운영위 회의장에서 폭력행위가 발생했다”고 지적했다.

그러면서 “야당 원내대표에 대해 대낮에 테러와 유사한 폭력 행위가 발생한 데 대단히 깊은 유감을 표시한다”며 이 의원과 김 위원장의 사과를 요구했다.

이 의원도 기자회견을 열어 “국감을 방해하는 건 국민의힘 당신들이라고 했더니 (송 원내대표가) 뒤돌아서서 제게 몸을 던지다시피 했다”며 “피해자는 저인데 폭력배라고 하는 것 등에 대해 규탄하지 않을 수 없다”고 받아쳤다.

그는 SNS에서도 “오늘은 운영위와 정보위 국정감사가 동시에 있는 날이고, 정보위원도 겸임하는 저는 운영위 정회 시간에 정보위 국감에 출석하기 위해 황급히 나가고 있었다”고 설명했다.

특히 “제 앞으로 걸어가던 송언석 대표가 ‘국감 무산시키려고 작전 세우는 거야 뭐야’라고 소리를 지르고 있어서 저도 ‘왜 소리를 질러’라고 소리쳤다”며 “그 순간 송 대표가 뒤를 돌아서 저에게 돌진해 몸으로 저를 밀쳤다”고 이 의원은 상황을 세세하게 전했다.

