식사 후 하는 ‘이 행동’…당신의 위를 망가뜨리고 있다

회사원들은 보통 점심 식사를 한 후 카페로 향한다. 가정의 대부분은 식사 후 온 가족이 둘러앉아 과일을 먹는다. 흡연자들은 식후 담배 한 개비를 행복이라고 말한다. 주말엔 밥을 먹은 직후 소파에 누워 TV를 보는 것이 일상화되어 있다.

하지만 생각 없이 하는 이 행동들은 지금 당신의 위를 망가뜨리고 있을지도 모른다.

식후 어떤 행동을 하는지는 소화기관에 지대한 영향을 미친다.

잘못된 식후 행동은 위산 역류는 물론 소화불량을 일으킬 뿐만 아니라 위궤양 같은 심각한 문제를 유발할 수 있다. 단순히 먹거리 자체에만 신경 쓸 것이 아니라, 식후 행동을 점검하는 습관이 당신의 위 건강을 위한 핵심이 될 수 있다. 지금부터 점검해야 할 식후 행동에 대해 살펴보자.

1. 식후 바로 커피 마시거나 과일 먹기

식사 직후 마시는 커피는 카페인이 위산의 분비를 촉진시켜 속 쓰림과 위 점막을 자극한다. 커피는 식사 후 최소 1~2시간 뒤에 마시는 것이 위에 부담을 주지 않는다. 과일 또한 식후 바로 먹으면 위에서 발효 작용을 일으켜 가스와 복부 팽만을 유발할 수 있다. 과일은 공복 상태나 식사 2시간 후 먹는 것이 가장 좋다.

2. 식후 흡연하기

식후 흡연은 위 점막을 자극하고 소화 기능을 떨어뜨린다. 담배 속 니코틴은 위산의 분비를 늘려 속 쓰림을 일으키며 심해지면 역류성 식도염 및 위궤양으로 발전한다. 게다가 식사 직후에는 흡수율이 높아져 담배의 해로운 물질들이 체내에 더 많이 쌓이게 된다. 흡연은 식후 최소 2시간 뒤로 미루자. 가급적이면 금연을 목표로 점차 흡연량을 줄이는 습관을 들여 보자. 위뿐 아니라 전반적인 건강이 개선될 것이다.

3. 식후 바로 눕기

이 행동은 위산이 식도로 역류를 일으켜 속 쓰림과 소화불량을 유발하는 안 좋은 습관이다. 특히 야식을 먹은 직후 잠을 자는 것은 역류성 식도염의 위험을 높이는 행동이다. 식사 후에는 최소 30분에서 1시간은 앉거나 가볍게 움직여보자. 책을 읽거나 동네 산책 등의 행동은 소화를 원활하게 만들고 위장의 부담을 줄인다. 잠들기 전에 소화가 충분히 이뤄졌는지 확인하는 버릇을 가져보자.

4. 식후 스트레스 유발 활동하기

식사 후 업무 회의 등 스트레스를 유발하는 활동은 소화의 능률을 떨어뜨린다. 스트레스 호르몬인 ‘코르티솔’이 위장의 운동을 방해하고 소화불량을 유발하기 때문이다. 회의 등의 업무는 가급적 식사 30분에서 1시간 이후에 진행하자.

5. 식후 격렬한 운동하기

식사 직후의 달리기나 근력운동 같은 고강도 활동은 소화를 방해한다. 위장이 음식물을 소화하려면 혈액이 필수인데, 격렬한 운동은 혈액을 근육으로 분산시켜 소화불량을 일으키게 만든다. 식사 후에는 가벼운 스트레칭이나 산책으로 소화 운동을 촉진시켜보자. 강도 높은 운동은 식사 후 최소 1~2시간 뒤 하는 것이 안전하다. 소화 운동이 마무리된 뒤에 운동을 시작하면 위에 부담을 주지 않고 체력을 관리할 수 있다.

6. 식후 바로 샤워하기

식사 직후 샤워는 체온의 변화를 일으켜 소화를 방해한다. 특히 뜨거운 물은 최악이다. 혈액이 위장 대신 피부로 몰리면서 소화기관의 활동이 더뎌져 복부팽만을 유발할 수 있다. 샤워는 식후 최소 30분~1시간 뒤에 하되, 미지근한 물로 하자. 위장에 부담을 덜 주게 된다. 샤워 전 가벼운 스트레칭으로 몸을 풀어주면 소화와 혈액 순환에 도움이 된다.

무심코 하는 식후 행동은 위 건강에 악영향을 끼칠 수 있다. 잘못된 생활 습관을 고치는 것만으로도 위장질환 대부분의 악화는 막을 수 있다. 만약 당신이 식후 1~6까지의 행동을 하고 있다면 습관의 변화를 통해 건강한 위를 만들어 보자. 위의 건강뿐 아니라 삶의 질 또한 크게 개선될 것이다.

