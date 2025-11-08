혁신은 어디서 시작될까…100년 내다보는 경영비법

HBR 위대한 통찰/ 하버드비즈니스리뷰/ 도지영 옮김/ 비즈니스북스/ 2만8000원

‘HBR 위대한 통찰’은 잡지 하버드비즈니스리뷰(HBR)의 대표 기사 30편을 한 권에 담은 책이다. 이 책은 단순한 모음집이 아니다. 지난 100년간 경영학계와 실제 비즈니스 현장을 혁신적으로 변화시켜 온 주요 개념을 토대로 기사를 엄선했다. 예를 들어 ‘블루오션 전략’, ‘파괴적 혁신’, ‘설득의 심리학’, ‘디자인 싱킹’ 등은 어떻게 기업과 조직 그리고 개인의 사고와 행동을 변화시켜 왔는지를 탐구한다.



책에는 조직 경영의 본질과 미래를 준비할 수 있는 리더십, 교육, 기술, 마케팅, 전략, 인사 등 다양한 분야를 망라하는 주제별 기사가 수록돼 있다. 세계의 경영 현장을 혁신적으로 변화시킨 이론과 실제 사례를 통해 기업, 조직 그리고 개인이 어떻게 사고와 행동을 변화시켜 왔는지 깊이 있게 탐구한다.

더불어 책은 ‘리더십, 교육, 기술, 마케팅, 전략, 인사’ 등 조직 경영의 다양한 주제를 바탕으로 경영의 뿌리를 탐색하고 현재를 조망하며 앞으로의 100년을 준비할 수 있도록 돕는다.



특히 책에 실린 기사들은 활자에 갇힌 개념이 아니라 변화무쌍한 현장의 실천 전략을 담고 있다. 복잡한 비즈니스 환경 속에서도 여전히 변하지 않는 것들, 예컨대 조직은 어떻게 움직여야 하고 리더는 어떤 질문을 던져야 하며 혁신은 어디에서 시작되는가와 같은 시대를 초월하는 물음에 살아 있는 답을 제시한다. 또한 책에는 자기 경영이나 경쟁 전략처럼 이미 충분히 논의된 주제들도 있고, ESG(환경·사회·지배구조) 경영이나 우주 산업처럼 비교적 최근에 주목받기 시작한 분야도 담고 있다.



책을 엮은 아디 이그네이셔스 HBR 전 편집장은 들어가는 말을 통해 “HBR은 현대 비즈니스 역사상 가장 영향력 있는 아이디어를 많이 발표해왔으며, 이 책은 그중 상당수를 조명하고 있다”며 “수십 년이 흘렀어도 여전히 유의미한 기사를 선별하려 노력했다. 비즈니스 환경이 진화해 달라졌어도, 기사에 담긴 개념에 후에 다른 여러 학자가 자신의 생각과 연구를 덧붙였어도 여전히 사람들에게 의미 있는 내용”이라고 설명했다.

