동해고속道 포항∼영덕 30.9㎞ 구간 개통

국토교통부와 한국도로공사는 동해고속도로 포항∼영덕 구간을 8일 오전 10시 개통한다고 6일 밝혔다. 이 구간은 연장 30.9㎞에 이르는 왕복 4차로로 총사업비 1조6115억원을 투입해 9년간의 공사를 거쳐 완공됐다.

이번 개통으로 포항시 북구 흥해읍에서 영덕군 강구면까지 주행거리는 37㎞에서 31㎞로 단축되고 이동시간은 기존 42분에서 19분으로 약 23분 줄어들 전망이다.

포항∼영덕 고속도로는 최초로 터널 내 위성항법시스템(GPS)을 시범 도입해 터널 내부에서도 끊임없이 자동차 내비게이션을 이용할 수 있다. 바다가 보이는 지점에는 휴게소 2곳을 조성하고 선박 모양과 지역 특산품을 형상화한 건축물을 마련했다.

이우제 국토부 도로국장은 “포항∼영덕 고속도로 개통은 경북 동해안권의 접근성을 높이고 지역 경제에 활력을 불어넣는 성장 촉매제가 될 것”이라며 “국가 간선도로망 남북 10축의 완성을 위해 동해선 구간 사업들의 절차를 차질 없이 이행할 계획”이라고 말했다.

