영남대, ‘국내 TOP5’ 연구력 입증…라이덴랭킹 2년 연속 올라

영남대가 세계대학평가인 ‘2025 라이덴랭킹’ 종합순위에서 2년 연속 국내 대학 상위 5위 안에 이름을 올렸다.

네덜란드 라이덴대학교가 발표한 평가에서 영남대는 2020년부터 2023년까지 발표된 SCI 논문 성과를 평가한 결과 국내 5위에 올랐다.

영남대 전경. 영남대 제공

라이덴랭킹은 논문 수나 평판도 등 정성적 요소를 배제하고 국제 학술지 논문의 인용 영향력만을 기준으로 대학의 연구 질을 평가하는 세계 대학 순위다. 4년간 국제논문을 800편 이상 발표한 전 세계 1594개 대학을 대상으로 하고 국내에서는 52개 대학이 순위에 포함됐다.

영남대는 분야별로 수학·컴퓨터 분야에서 국내 2위에 오르며 10년 넘게 최상위권을 유지했다. 생명·지구과학 분야는 세계 순위가 지난해 365위에서 큰 폭으로 상승해 세계 221위, 국내 2위를 기록했다. 자연과학·공학 분야는 국내 순위가 지난해 11위에서 7위로 올랐다.

최외출 영남대 총장은 “라이덴랭킹을 비롯한 다양한 국내외 대학평가에서의 우수한 성과는 영남대 교수진과 연구진의 연구와 혁신역량이 세계적으로 인정받고 있음을 보여주는 결과”라면서 “앞으로도 연구력과 교육시스템을 바탕으로 청년의 역량을 키우는 대학으로서 국가 발전과 인류 공동번영에 기여하는 인재를 양성하겠다”고 말했다.

