롯데그룹 임직원, 해운대서 대대적인 환경정화 활동

롯데지주는 그룹 21개 계열사 임직원 60여명이 지난 5일 부산 해운대해수욕장에서 대대적인 환경정화활동을 펼쳤다고 6일 밝혔다.

이날 행사는 부산지역 롯데 계열사 임직원들이 지역사회와 상생 의지를 강조하기 위한 것으로, 프로야구 롯데자이언츠 소속 윤성빈, 김진욱, 박준우, 신동건 선수를 비롯한 자이언츠 캐릭터 윈지와 누리, 롯데월드 캐릭터 로티와 로리도 참여해 행사의 의미를 한층 더 높였다.

롯데그룹 21개 부산지역 계열사 임직원 60여명이 지난 5일 해운대해수욕장에서 환경정화활동을 펼치고 있다. 롯데지주 제공

임직원들은 환경정화활동을 진행하며 ‘부산’을 위해 의미 있는 활동을 했다는 점에서 보람과 자긍심을 느끼는 계기가 되었다. 앞으로 지역사회를 위한 사회공헌활동을 더욱 확대하는 차원에서 다양한 아이디어를 적극 공유해 나갈 예정이다.

홍성준 부산지역 롯데 계열사 협의체 의장(부산롯데호텔 법인장)은 “환경정화활동을 통해 아름답고 깨끗한 부산이 시민과 관광객들에게 얼마나 소중한지 깨닫게 되었다”며 “소중한 도시, 부산을 위해 앞으로도 많은 애정을 쏟을 것”이라고 말했다.

한편 롯데는 그룹차원에서 부산을 위해 다양한 사회공헌활동을 전개하고 있다. 2013년 1100억원을 투입해 영도대교 복원공사를 마치고 부산시에 기부체납 한데 이어, 2017년 부산오페라하우스 건립을 위해 1000억원을 기부했다. 또 2011년부터 매년 김장 1만 포기 나눔 행사를 통해 총 14만2030포기(약 28t) 김장을 지역사회 5만여 가구에 전달했다.

