제주∼후쿠오카 직항, 6년 만에 다시 뜬다

6년 만에 제주와 일본 후쿠오카를 잇는 하늘길이 다시 열린다. 코로나19 이후 끊어진 제주∼일본 규슈지역 관광교류가 본격 재개된다.

제주도는 티웨이항공이 12월 20일부터 제주∼후쿠오카 노선을 주 4회(화·목·토·일) 정기 운항한다고 6일 밝혔다.

티웨이항공 항공기. 티웨이항공 제공

제주∼후쿠오카 노선은 과거 일본 규슈지역의 주요 수요를 이끌던 노선으로, 팬데믹 이후 운항을 중단하면서 지역 간 교류 회복이 과제로 남아 있었다.

제주도는 민관 협력체계를 구축해 노선 재개 기반 조성에 집중해 왔다.

올해 3월 한국공항공사·한국관광공사·제주관광공사·제주관광협회 4개 기관·단체가 국제노선 회복과 신규 노선 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결하며 지속가능한 항공 네트워크 구축을 위한 협력의 틀을 마련했다.

6월에는 티웨이항공 일본지역본부를 만나 후쿠오카공항 슬롯(이착륙 시간) 확보 및 운항 일정 조율 등 실무 논의를 구체화했다. 9월에는 한국공항공사(KAC)와 공동으로 후쿠오카공항 관계자 초청 제주 시찰 팸투어를 추진해 협력 네트워크를 공고히 했다.

단계적 협력 끝에 티웨이항공은 후쿠오카공항 슬롯을 확보하고 12월 20일 재취항을 확정했다.

후쿠오카는 서일본 지역의 중심 거점 도시로, 일본 규슈지역 전체의 여행 수요를 주도한다. 후쿠오카공항은 일본 내 해외여행 수요 상위 5대 공항 중 하나로, 2023년 기준 약 54만명의 일본인 출국자가 이용했다.

제주도는 이번 노선 취항을 통해 제주∼일본 간 관광객 교류 확대뿐 아니라 도민의 일본 여행 편의 향상과 양 지역 간 경제·문화 교류 증진에도 긍정적 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

후쿠오카 노선 취항에 따른 항공사 및 현지 파트너사와 일본 개별여행객 신규 수요 창출과 현지 여행사 대상 B2B 마케팅도 단계적으로 추진할 계획이다.

특히 취항을 앞두고 17∼19일 후쿠오카에서 여행업계 대상 세일즈와 제주관광 설명회를 연다.

도는 항공사 및 공공기관과의 협력체계를 지속 강화해 일본 시장 내 제주관광 인지도를 높이고 노선 안정화를 위한 민관 공동 프로모션, 미디어 캠페인, 인플루언서 초청 등 다양한 현지 홍보활동도 추진할 계획이다.

김양보 제주도 관광교류국장은 “이번 후쿠오카 신규 취항은 민관이 함께 만들어낸 협력의 결실이자, 제주∼일본 간 관광교류 재개의 상징적 성과”라며 “항공사 및 현지 기관과의 긴밀한 협업을 통해 제주∼일본 간 노선을 확대하고, 안정적인 시장 정착을 위해 전략적 마케팅을 강화하겠다”고 말했다.

이어 “이번 직항노선 복항은 일본 소비자에게 제주를 매력적인 근거리 해외 관광지로 각인시킬 절호의 기회”이며 “제주가 아시아 관광시장에서 경쟁력을 확보하고, 일본인 관광객 유치를 확대할 수 있는 기반을 마련했다”고 덧붙였다.

