“내가 산 그 브랜드도 혹시?”…러닝 재킷 절반이 세탁 후 발수 기능 ‘뚝’

젊은 층을 중심으로 러닝 열풍이 확산하면서 기능성에 패션을 더한 러닝 재킷에 대한 관심이 높아지고 있다. 하지만 한국소비자원 조사 결과, 시중에서 판매되는 러닝 재킷 두 개 중 하나는 빗방울 등 물을 튕겨내는 ‘발수성’이 세탁할 때마다 약화하는 등 성능이 저하되는 것이 확인됐다.

한국소비자원 조사 결과, 시중에서 판매되는 러닝 재킷 두 개 중 하나는 빗방울 등 물을 튕겨내는 '발수성'이 세탁할 때마다 약화하는 등 성능이 저하되는 것이 확인됐다. 참고용 이미지. 클립아트코리아 제공

한국소비자원은 지난 5일 소비자 선호도가 높은 러닝 재킷 8종의 발수성을 조사하기 위해 다섯 차례 세탁한 결과 4종의 발수성이 약해졌다고 밝혔다.

시험 결과에 따르면 발수성은 0등급부터 가장 우수한 5등급까지 매겨진다. 8종 모두 세탁 전에는 5등급이었으나 뉴발란스 UNI스포츠에센셜바람막이·데상트 러닝웜업바람막이·아디다스 아디제로에센셜러닝재킷·언더아머 UA론치후드재킷 등 4종은 세탁 후 3급으로 떨어졌다.

소비자 설문조사에서 76.6%가 세탁기를 이용한다고 답할 정도로 흔히 세탁기로만 빨래하지만, 일부 제품은 세탁에 취약한 모습을 보인 셈이다. 데상트, 안다르, 젝시믹스 3개 브랜드는 아예 제품에 손세탁을 권장하는 표시가 있었다. 데상트와 젝시믹스는 향후 세탁 방법 개선을 검토하겠다고 회신했다.

체온을 얼마나 잘 유지하느냐를 보는 '체온유지성' 시험에서는 나이키·데상트·안다르·언더아머 등 4개 제품이 상대적으로 양호했다. 반면, 땀 배출에 중요한 공기투과도는 뉴발란스·아디다스·젝시믹스 등 3개 제품이 상대적으로 우수해 달리기 중에 발생하는 땀을 외부로 잘 배출했다.

소비자원은 "체온 유지성과 공기투과도는 상반되는 기능이므로 착용 환경, 기호 등을 고려해 제품을 선택하는 것이 좋다"고 조언했다.

지퍼의 내구성, 보풀 발생, 세탁에 따른 수축·변색 등 내세탁성, 유해물질 안전성 등에서는 모든 제품이 기준을 충족해 기본적인 품질과 안정성은 전반적으로 양호한 편이었다.

제품의 디자인과 수납 편의성, 모자 유무 등도 브랜드마다 다양했고, 8종의 표시가격은 8만9000원(아디다스 아디제로에센셜러닝재킷)부터 19만9000원(데상트 러닝웜업바람막이)까지로 2.2배 이상 차이가 났다.

러닝재킷 8종 성능 시험비교. 한국소비자원 제공

소비자원은 나이키 리펠마일러(11만5000원) 제품을 가성비 좋은 제품으로 꼽았다. 이 제품은 체온 유지성과 공기투과도 모두 별 2개 양호등급을 받았고 세탁 후 발수성도 5등급을 유지했다.

소비자원은 "러닝 재킷은 본인에게 필요한 기능성과 디자인, 내구성, 가격 등을 꼼꼼히 비교한 후 제품을 구입하는 것이 바람직하다"고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지