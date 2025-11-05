4명에 새 삶 주고 하늘로 떠난 50대男

생전 이웃에게 나눔을 아끼지 않았던 50대 남성이 장기기증으로 4명을 살리고 하늘의 별이 됐다.



한국장기조직기증원은 지난 8월19일 안동병원에서 김익기(54)씨가 심장과 폐, 신장(양측)을 각각 기증하면서 4명의 목숨을 살리고 세상을 떠났다고 5일 밝혔다.



김씨는 같은 달 2일 집에서 씻던 중 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 이송됐다. 의료진의 치료에도 끝내 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다.



가족들은 김씨가 평소에도 남을 돕는 따뜻한 사람이었기에 삶의 마지막 순간에도 다른 사람의 생명을 살리고 떠나길 바라는 마음으로 기증을 결심했다. 경상북도 안동시에서 4남 1녀 중 셋째로 태어난 김씨는 밝고 성실했다고 한다. 운동을 좋아해 등산과 달리기를 즐겼던 김씨는 어려운 사람을 보면 나서서 도움을 주고, 농작물을 심어 주변 이웃들에게 나눠줬다.



김씨의 아들 김호용씨는 “마지막 순간까지 남을 위해 삶을 살다 가셨고, 그 모든 순간이 행복했을 것이라 생각한다”며 “더 많은 시간을 함께하지 못해서 미안하다. 하늘에서 행복하시고 다음 생에도 또 만나고 싶다”고 마지막 인사를 건넸다.

