"나랑 친해요?" 장성규, JTBC 선배에 청첩장 거절 당했다

장성규. 유튜브 채널 '만리장성규' 캡처

아나운서 출신 방송인 장성규가 JTBC 재직 시절 선배에게 청첩장을 거절당한 사연을 공개했다.

최근 유튜브 채널 '만리장성규'에는 '아내한테 당일치기 제주도 간다고 돈 달라 해보았다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 장성규는 결혼을 앞두고 있었던 당시를 떠올리며 "청첩장을 드릴 때 엄청 고민했다"고 입을 열었다.

사진=유튜브 채널 '만리장성규' 캡처

그는 "JTBC 다닐 때니까 어떤 선배는 드리고 어떤 선배는 안 드리면 그러니까, '안 오셔도 되지만 드리겠다'는 마음이었다. 그래서 보도국 모든 기자들에게 드렸다"고 설명했다.

이어 "그런데 어떤 기자 선배가 '성규 씨, 나랑 친해요?'라고 말하더라. 그래서 '그건 아닌데 불편하시면 가져가겠다'고 하니까 '가져가라'고 했다"며 당시 상황을 전했다.

이야기를 듣던 방송인 김기혁은 "받지도 않았냐"고 놀랐고, 전민기는 "평소에 너를 진짜 안 좋아했던 거네"라며 반응했다.

장성규는 "그 선배와 나중에 같이 아침 뉴스를 하게 됐는데, 먼저 '성규 씨여서 그런 게 아니라 내가 원래 그런 스타일이다. 미안하다. 이제 잘 지내보자'라고 하시더라"며 "지금은 너무 좋아하는 형이다. 그런데 당시엔 정말 놀랐다"고 털어놨다.

장성규는 2012년 JTBC 아나운서로 입사해 2019년 퇴사 후 프리랜서 방송인으로 전향했다.

2014년 동갑내기 여성과 결혼했으며, 슬하에 두 아들을 두고 있다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지