강원경찰청, 일동후디스와 ‘보행자 교통사고 예방’ 업무협약

강원경찰청이 우리나라 대표 건강기능식품 판매 전문기업인 ‘일동후디스’와 업무협약을 맺었다.

강원경찰청은 4일 춘천 거두리 소재 일동후디스 공장 회의실에서 어르신 등 보행자 교통사고 예방을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

오익종 일동후디스 전무(왼쪽)와 민윤기 강원경찰청 홍보담당관이 4일 춘천 거두리 일동후디스 공장 회의실에서 업무협약을 하고 있다. 강원경찰청 제공

이날 협약식에는 민윤기 강원경찰청 홍보담당관, 오익종 일동후디스 전무, 박종수 강원경찰청 홍보반장 등 두 기관 주요 임직원이 참석했다.

이번 협약은 최근 도내 보행자 교통사고 특히 어르신 교통사고가 지속되자 시니어 영양식 전문업체와 협력체계를 구축, 교통사고를 예방하고자 마련됐다.

주요 내용은 △일동후디스 생산제품 내 보행자 교통사고 예방 홍보메시지 기재 △강원경찰에서 어르신 대상 교통안전교육∙홍보 시 홍보물품 지원 등이다.

두 기관은 이미 지난해 5월 말부터 시니어 생산제품 3종, 약 3만3000개 총 10만개 제품 내 ‘어르신 교통 안전 캠페인: 안전벨트 OK, 무단횡단 NO’라는 홍보 문구를 넣어 어르신 보행자 교통사고 예방을 위해 노력하고 있다.

이번 협약식을 계기로 앞으로는 어르신뿐만 아니라 아동 등 보행자 교통사고 예방을 위해 함께 지속 노력하기로 했다.

이와 관련해 강원경찰청 관계자는 “앞으로도 우리 경찰은 일동후디스를 비롯한 지역사회, 도민 여러분과 함께 안전한 보행환경 조성을 위해 지속적으로 노력할 것"이라며 "이번 협약이 보행자 교통사고 예방의 초석이자 모두가 안전한 교통문화를 만들어가는 출발점이 되길 기대한다”고 말했다.

이준수 일동후디스 대표이사는 "어르신 등 보행자 교통사고 예방이라는 좋은 취지로 강원경찰청과 협업할 수 있어 기쁘게 생각한다"며 "보행자 교통사고 예방을 위해 적극지원 하겠다"고 화답했다.

