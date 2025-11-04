'어린이 다 모여라' 2025 송파 어린이집 대잔치 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

4일 서울 송파구 잠실유수지공원에서 열린 2025 송파 어린이집 대잔치에서 어린이들이 공 굴리기를 하고 있다.

서강석 송파구청장이 4일 서울 송파구 잠실유수지공원에서 열린 2025 송파 어린이집 대잔치에서 어린이들과 썰매 달리기를 하고 있다.

4일 서울 송파구 잠실유수지공원에서 열린 2025 송파 어린이집 대잔치에서 어린이들이 릴레이 경기를 하고 있다.

4일 서울 송파구 잠실유수지공원에서 열린 2025 송파 어린이집 대잔치에서 어린이들이 준비운동을 하고 있다.

4일 서울 송파구 잠실유수지공원에서 열린 2025 송파 어린이집 대잔치에서 어린이들이 박수를 치며 환호하고 있다.

4일 서울 송파구 잠실유수지공원에서 열린 2025 송파 어린이집 대잔치에서 어린이들이 과자 먹기 경기를 하고 있다.

4일 서울 송파구 잠실유수지공원에서 열린 2025 송파 어린이집 대잔치에서 어린이들이 달리기를 하고 있다.

4일 서울 송파구 잠실유수지공원에서 2025 송파 어린이집 대잔치가 열렸다.

이번 행사에는 작년보다 행사 규모를 키워 국공립·민간·가정·직장 어린이집 원아와 학부모, 보육 교직원 등 3천여명이 참여했다.

축제 날 오전 10시부터 하하·호호, 해치 등 귀여운 캐릭터 인형들의 환영 인사를 시작으로 치어리딩 공연, 입장식, 성화 봉송, 어린이 및 학부모 대표 선언 등 개회식이 진행된다.

이어 대잔치의 하이라이트인 가족운동회가 열린다. 영아반, 유아반을 1부, 2부로 나눠 과자 따먹기, 통천릴레이, 큰 공 굴리기 등 가족과 함께하는 단체 게임을 한다.

아이들의 놀이 공간인 하하호호 놀이터(서울시 팝업형 키즈카페)도 운영한다.

행사장 내 유소년 야구장에서는 놀이 바운스, 볼풀장, 빅블록 에어로켓, 비눗방울 등 다양한 체험 프로그램도 마련된다.

서강석 구청장은 "청명한 가을 하늘 아래 웃고 뛰며 함께하는 놀이 속에서 우리 아이들의 건강한 웃음이 자라는 가족 화목의 장이 될 것"이라고 말했다.

