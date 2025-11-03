박용선 경북도의원, 한미 철강관세 재협상 촉구 나서

박용선 경북도의원은 3일 미국의 고율 관세로 위기에 처한 포스코 등 국내 철강산업 회생을 위해 한미 관세 재협상을 촉구하고 나섰다.

박 의원은 이날 오전 경북 포항시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "지난 2018년 이후 미 철강 고율 관세 때문에 포항제철소 등의 수출길이 막히고 일자리가 줄어들면서 지역 경제가 무너지고 있다"고 지적했다.

박용선 경북도의원이 3일 포항시청 브리핑룸에서 한미 관세 재협상을 촉구하는 기자회견을 열고 있다.

이어 "최근 한미 관세협상에서 자동차와 반도체는 의제가 됐으나 국내 산업 기둥인 철강은 협상 테이블에 조차 오르지 못했다"고 우려했다.

박 의원은 "포항에 철강이 없었다면 대한민국 산업이 존재했겠느냐"고 반문한 뒤 "아버지 세대가 용광로 앞에서 만든 철강이 오늘날 반도체, 자동차, 조선, 건설의 기초가 됐다"고 강조했다.

하지만 "현재 이재명 정부는 민생과 산업 재도약을 말하고 있지만 적절한 실행능력이 없어 무위에 그치고 있다"며 "포항 현실은 여전히 아주 냉혹하다"고 우려했다.

박 의원은 이에 따라 즉각적인 △한미 철강관세 재협상 △철강·알루미늄 산업 외교 최우선 과제 격상 △산업외교 전담팀 구성 △산업용 전기요금 즉각 인하 등을 요구했다.

그는 "미 철강 관세 현 50%가 유지되면 한국은 수출을 포기할 수밖에 없다"면서 "포항제철소 전기료가 수년 전 1000억 원 수준에서 지난해 4500억 원으로 급증한 점도 큰 어려움"이라고 강조했다.

한편 박 의원은 지난 8월부터 3개월째 죽도시장 일원에서 한미 철강관세 재협상 촉구를 위한 1인 시위에 나서고 있다.

