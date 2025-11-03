'2025 제26회 포고인한마음축제' 성료

'2025 제26회 포고인한마음축제'가 2일 청송 주왕산 일원에서 동문과 가족 등 280여명이 참가한 가운데 성료됐다.

'2025 제26회 포고인한마음축제' 단합대회 모습.

참가한 동문들은 이날 오전 청송 주왕산 산행에 이어 소노벨 청송에서 단합대회를 가졌다.

특별 이벤트로 포고 1·2학년 재학생 밴드 공연과 '올해의 포고인상' 시상식을 가진 가운데 SBS 고교동창 골프대회에서 하반기 우승을 한 포항고 골프 선수단(단장 34회 권광구)에게 영예가 돌아갔다.

'2025 제26회 포고인한마음축제' 주왕산 산행 모습.

'2025 제26회 포고인한마음축제'가 2일 청송 주왕산 일원에서 동문과 가족 등 280여명이 참석한 가운데 동문들이 기념촬영을 하고 있다. 포항고 총동창회 제공

또 각 자매기수 대항 노래자랑까지 펼쳐지는 등 동문들은 모처럼 만나 우정을 돈독히 하는 한편 소통의 자리가 됐다는 평가가 나온다.

이재원 포항고(37회) 총동창회장은 "기존 체육대회 대신 변화를 모색해 산행대회로 대체하면서 산행 동안 동문들은 이야기 꽃을 피운 화합의 자리가 됐다"며 "오늘 행사를 계기로 동문들은 서로의 안부를 묻고 화합을 다지는 소중한 행사가 됐다"고 강조했다.

'2025 제26회 포고인한마음축제' 자매기수 대항 노래자랑 시상식 모습.

한편 이날 행사에는 임종식 경북도교육감을 비롯 서석영(27회)경북도의원, 류성연 포항고 교장 등이 참석해 자리를 빛냈으며, 차기 회장으로 이재원 현 회장이 연임됐다.

