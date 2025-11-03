KG그룹, 2026년 정기 임원 인사 단행

사진=KG그룹 제공

KG그룹이 핵심사업 경쟁력 강화를 위해 2026년 정기 임원 인사를 단행했다고 3일 밝혔다.

KG그룹은 이번 인사에서 사장 1명, 부사장 3명, 전무 2명, 상무 12명, 상무(보) 20명, 이사대우 2명 등 총 40명을 승진 임명했으며, 대표이사 2명을 새로 선임했다.

그룹은 이번 인사를 통해 핵심 사업의 전문성을 강화하고 미래 성장동력 확보에 속도를 낼 방침이다.

또 ‘존경받는 기업, 자랑스런 회사’라는 비전을 기반으로 그룹 시너지를 높이고, 친환경·디지털 전환 등 산업 환경 변화에 적극 대응해 지속 가능한 성장을 이어간다는 전략이다.

대표이사에는 ▲KG에코솔루션 박생근 대표이사 ▲KG스틸 김성일 대표이사가 각각 선임됐다.

승진 인사에는 ▲KG모빌리티 황기영 부사장 ▲KG ICT 이상준 사장 ▲KG GNS 권효근 부사장 ▲KG스틸 한상무 전무 ▲KG모빌리티커머셜 김종현 전무 ▲KG에코솔루션 조성환 상무 등이 포함됐다.

KG그룹 관계자는 “이번 인사는 불확실하고 급변하는 경영 환경에 선제적으로 대응하고, 계열사별 경쟁력 강화를 통한 기업 가치 제고를 목표로 실시됐다”면서 “핵심 사업의 전문성과 책임 경영을 강화하고, 미래 성장동력 확보에 박차를 가할 방침”이라고 전했다.

< 승진 >

■ KG 모빌리티

○ 부사장 ▲황기영

○ 상무 ▲이병길 ▲최진안 ▲박종관 ▲김현진

○ 상무(보) ▲안응표 ▲문병호 ▲여상구 ▲손규하 ▲송기석

■ KG 스틸

○ 전무 ▲한상무

○ 상무 ▲이우석

○ 상무(보) ▲김재욱 ▲박한규 ▲한재신

■ KG 모빌리티커머셜

○ 전무 ▲김종현

○ 상무(보) ▲김현곤 ▲배종민 ▲최지호

■ KG 케미칼

○ 상무(보) ▲김익열 ▲김도영 ▲곽용섭

■ KG 에코솔루션

○ 상무 ▲조성환

■ KG 이니시스

○ 상무(보) ▲김현석

○ 이사대우 ▲윤원섭

■ KG 모빌리언스

○ 상무 ▲김경원 ▲조은경

■ KG ICT

○ 사장 ▲이상준

○ 부사장 ▲박완상

○ 상무(보) ▲강준석 ▲김하영

■ KG GNS

○ 부사장 ▲권효근

○ 상무(보) ▲임강택 ▲윤석호

■ 이데일리

○ 상무 ▲이정훈 ▲류성 ▲장재호

■ KG F&B

○ 이사대우 ▲강영택

■ KG 써닝라이프

○ 상무 ▲신금만

■ KG 에듀원

○ 상무(보) ▲김상엽

< 대표이사 선임 >

▲ KG 에코솔루션 박생근 대표이사

▲ KG 스틸 김성일 대표이사

