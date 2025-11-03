넥슨게임즈, 넥슨재단과 ‘영케어러’ 지원 사업 위해 1억 기부

넥슨게임즈는 3일 넥슨재단과 함께 ‘영케어러(Young Carer)’ 지원 사회공헌 사업 ‘위드영(With Young) 프로젝트’를 진행한다고 밝혔다. 넥슨게임즈 제공

넥슨게임즈는 3일 넥슨재단과 함께 ‘영케어러(Young Carer)’ 지원 사회공헌 사업 ‘위드영(With Young) 프로젝트’를 진행한다고 밝혔다.

‘영케어러(가족돌봄아동)’는 장애와 질병 등으로 돌봄이 필요한 가족을 보살피거나 생계 책임을 지는 아동·청소년을 뜻한다. 이들은 학업과 진로 준비, 또래 관계 형성 등에 어려움을 겪는데 사회적 인식 부족과 복지 사각지대의 영향으로 적절한 지원을 받지 못하는 경우가 많다.

넥슨게임즈와 넥슨재단은 영케어러가 돌봄 부담을 덜고 건강한 성인으로 성장할 수 있도록 ‘위드영 프로젝트’를 전개한다. 첫해에는 초록우산을 통해 총 15명의 영케어러를 선정해 돌봄부담 경감 패키지를 지원해 나갈 예정이다.

돌봄부담 경감 패키지는 돌봄 코디네이터가 각 아동의 상황에 맞는 케어 플랜을 수립해 지원하는 맞춤형 패키지로 △돌봄·교육·건강·주거 문제 해결을 위한 생활비 지원 △식료품·생필품 등 필요 물품 정기 배송 △복지·의료 정보 등 제공 △긴급돌봄서비스 연계 등으로 구성된다.

넥슨게임즈는 중장기적인 영케어러 지원과 사회적 인식 제고를 이어 나가기 위해 향후 영케어러가 돌봄에서 잠시 벗어나 다양한 경험을 할 수 있는 문화 체험 기회를 제공하고, 임직원이 참여하는 봉사 프로그램도 마련하는 등 폭넓은 활동을 펼쳐 나갈 예정이다.

넥슨게임즈는 초록우산재단에도 1억원을 기부했다고 전했다.

넥슨게임즈 강인수 경영총괄본부장은 “위드영 프로젝트를 통해 영케어러분들이 조금이라도 돌봄 부담을 덜고 미래를 준비하는 데 도움이 되기를 바란다”며 “넥슨게임즈는 영케어러들이 안정적으로 성장할 수 있도록 지속적인 지원을 이어 나가겠다”고 말했다.

넥슨재단 김정욱 이사장은 “이번 ‘위드영 프로젝트’를 통해 영케어러가 겪는 어려움을 함께 나누고 사회적 인식이 제고되기를 기대한다”며 “넥슨재단은 이들이 건강하게 사회에 진입할 수 있도록 책임 있는 지원을 꾸준히 이어가겠다”고 밝혔다.

