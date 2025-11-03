엘앤티렉서스, ‘2025 KBS 교향악단 마스터즈 시리즈 III’ 공연에 자사 고객 초청

렉서스 공식 딜러 엘앤티렉서스가 차별화된 경험을 제공하기 위해, 오는 13일 롯데콘서트홀(롯데월드몰 소재)에서 개최되는 ‘2025 KBS 교향악단 마스터즈 시리즈 III’ 공연에 자사 고객을 초청한다고 3일 밝혔다.

지난 2022년 시작된 KBS 교향악단의 마스터즈 시리즈는 특정 지휘자나 연주자, 성악가의 음악 세계를 깊이 있게 감상할 수 있는 기획공연으로 큰 호평을 받고 있다. 시리즈 세 번째인 이번 공연에서는 특히 프랑스를 대표하는 세계적인 소프라노 나탈리 드세이의 국내 마지막 투어로 다양한 작품으로 구성된 폭넓은 프로그램을 선보일 예정으로 피아니스트 필립 카사르, 지휘자 지중배가 함께한다.

초청 고객들은 공연에 앞서 잠실 롯데월드몰에 자리한 렉서스의 복합문화 공간 ‘커넥트 투(CONNECT TO)’ 고객 전용 프라이빗 공간인 ‘오너스 라운지(OWNERS LOUNGE)’를 방문, ‘렉서스 영파머스(Lexus Young Farmers : 전국의 청년농부를 발굴, 지원하여 지속 가능한 농업을 후원하는 렉서스코리아의 사회공헌 프로그램)’가 재배한 친환경 농산물로 만든 다양한 음료와 디저트를 즐기며, 렉서스 브랜드의 헤리티지와 감성을 느낄 수 있는 시간이 준비돼 있다.

엘앤티렉서스는 2013년부터 KBS 교향악단과의 협약을 통해 매월 자사 구매 고객들을 대상으로 한 KBS 교향악단 정기공연 초청 등 ‘클래식 홍보’를 지속하는 한편, 이를 통해 고객이 문화와 브랜드를 함께 경험할 수 있는 프리미엄 문화 마케팅을 강화하고 있다.

최근에는 호림미술관의 특별전 ‘검은빛의 서사’ 특별 도슨트 투어를 통한 한국의 전통미의 체험과 파인 다이닝을 연계한 ‘렉서스 어메이징 다이닝(Lexus Amazing Dining)’을 진행해 고객들로부터 호평을 받았다.

엘앤티렉서스 이종우 경영기획 본부장은 “엘엔티렉서스에서 렉서스를 구매한 고객들을 대상으로 문화와 렉서스를 접목한 차별화된 프리미엄 문화 마케팅을 지속적으로 강화할 예정”이라며 “앞으로도 고객이 렉서스의 가치를 직접 경험할 수 있는 프리미엄 이벤트를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

한편, 엘앤티렉서스는 서울 강남 및 경기 지역에 6개 전시장, 2개 시승센터, 6개 서비스센터를 운영하며, 전국 최다 판매 실적을 보유한 렉서스 공식 딜러사로 차별화된 고객 서비스를 제공하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지