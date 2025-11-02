가정연합 인천경기북부, 시청역 앞에서 한마음 평화집회 개최

세계평화통일가정연합(이하 가정연합) 인천경기북부 교구는 2일 서울 시청역 집회장에서 ‘종교자유와 평화를 위한 한마음 평화집회’(이하 한마음 평화집회)를 가정연합 청년들과 신도들 2000여 명이 참석한 가운데 개최했다.

2일 서울 시청역 인근에서 세계평화통일가정연합 청년과 신도 2000여 명이 참석한 가운데 ‘종교자유와 평화를 위한 한마음 평화집회’가 열리고 있다. 세계평화통일가정연합 제공

이날 한마음 평화집회는 가정연합 인천경기북부 교구 및 청년회가 주최·주관하고 세계평화여성연합 인천경기북부지부가 후원했으며, △오프닝 영상 상영 △평화 스피치 △청년 스피치 △평화 성명서 발표 △찬양 및 공연 △평화행진 등의 순서로 진행됐다.

특히 청년 스피치 발표자들은 이날 통일교 한·일가정 2세로서 다문화 가정의 아픔을 극복하고 평화와 화합의 비전을 품게 된 사연을 전하며, 각자의 삶 속에서 겪은 상처와 도전을 신앙으로 승화시키며 참부모의 평화 비전을 따르는 청년의 길을 증언했다.

2일 서울 시청역 인근에서 세계평화통일가정연합 인천경기북부 교구 주최로 열린 ‘종교자유와 평화를 위한 한마음 평화집회’에서 참가자들이 손팻말을 들고 행사를 진행하고 있다. 세계평화통일가정연합 제공

2일 서울 시청역 인근에서 세계평화통일가정연합 청년과 신도 2000여 명이 ‘종교자유와 평화를 위한 한마음 평화집회’를 마친 뒤 평화행진을 벌이고 있다. 세계평화통일가정연합 제공

이태인 청년은 어린 시절의 차별을 극복하고 ‘다름이 상처가 아닌 평화의 출발점이 되는 세상’을 향한 꿈을, 오충완 청년은 4대에 걸친 신앙의 전통을 이어받아 ‘하나님의 꿈과 평화를 증거하는 삶’을 각각 다짐했다. 두 청년 모두 “위하여 사는 삶이야말로 진정한 평화의 길”이라는 확신을 전해 청중의 박수를 받았다.

문난영 평화 스피치 발표자는 6·25전쟁의 참화를 겪은 세대로서 문선명·한학자 총재를 만나 평화의 길을 걷게 된 삶의 여정을 증언했다. 그는 세계평화여성연합 활동을 통해 한·일 여성 자매결연, 중동 여성 평화운동, UN 협력사업 등 평화를 향한 실천의 발자취를 소개하며 “평화는 주는 사랑이며, 참사랑의 실천으로만 가능하다”는 메시지를 전해 참석자들의 공감을 받았다.

