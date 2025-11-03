풀액셀 밟는 친환경차… 2025년만 40만대 돌파

올해 국내 친환경차 판매가 3분기 만에 40만대를 돌파하며 역대 최다를 기록할 전망이다.



2일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 올해 1∼3분기 국내 완성차 5개사(현대차·기아·한국GM·르노코리아·KG모빌리티)의 친환경차 판매는 지난해 같은 기간 대비 31% 증가한 41만7838대로 집계됐다.



친환경차에는 하이브리드차(HEV)를 비롯해 전기차(EV), 플러그인하이브리드차(PHEV) 등이 포함된다.



국내 완성차 업계가 3분기 만에 친환경차 판매 40만대를 돌파한 것은 올해가 처음이다. 이에 따라 지난해 전체 판매(45만7321대)를 넘어 올해 처음으로 50만대를 돌파하며 역대 최다 기록도 세울 가능성이 커졌다.



특히 친환경차 판매는 같은 기간 국내 완성차 업계의 전체 내수 판매(103만6912대)의 40% 이상을 점해 역대 최고 점유율도 달성했다.



친환경차 선전에는 전기차가 가장 큰 역할을 했다. 올해 3분기까지 국내 완성차 5개사의 전기차 판매량은 10만3371대로 지난해 같은 기간보다 49% 증가했다. 지난해 전체 판매량 9만2428대를 이미 넘어선 수치로, 처음으로 3분기 만에 판매량 10만대를 달성했다. 다양한 전기차 신모델 출시와 충전 인프라 확충, 정부 보조금 안정화 등이 성장 요인으로 꼽힌다.



하이브리드차 인기도 꾸준하다. 올해 1∼3분기 국내 완성차 5개사의 하이브리드차 판매량은 지난해 동기 대비 25% 늘어난 30만9529대로 집계됐다.



하이브리드차 판매가 3분기 만에 30만대를 넘은 것도 올해가 처음이다.



친환경차 판매가 늘어나자 국내 완성차업체들도 속속 해당 모델을 출시해 소비자 선택을 넓히고 있다.



현대차 팰리세이드는 올해 9월까지 가솔린 모델이 총 1만8005대 판매됐지만 지난 4월부터 본격적으로 판매된 하이브리드 모델은 2만6930대가 팔려 가솔린 모델을 크게 앞질렀다. 기아 카니발도 같은 기간 가솔린 모델이 2만6524대의 판매량을 기록했지만, 하이브리드 모델은 이보다 많은 3만5945대가 팔렸다.



자동차 업계 관계자는 “올해 친환경차 판매가 50만대를 넘어설 경우 국내 자동차 시장의 전환점이 될 것”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지