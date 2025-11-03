한화오션, 필리핀에 3000t급 잠수함 도입 제안

한화오션이 필리핀과 필리핀 해군의 첫 잠수함 도입 방안을 놓고 논의 중이다.



2일 방산업계와 PNA통신 등 필리핀 현지 매체에 따르면 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 참석차 방한한 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령은 지난 1일 경주에서 한화오션 경영진과 만나 필리핀의 잠수함 도입 계획 지원 방안 등에 대해 논의했다. 한화오션 측은 현지 잠수함 기지 및 유지·보수·운영(MRO) 센터 건설, 첨단 시뮬레이터 등을 활용한 필리핀 잠수함 지휘관·운용 인력 교원 지원을 제안받았다. 한화오션은 최첨단 소나(수중 음파 탐지기), 전투 시스템, 더 긴 잠항 시간과 더 조용한 작전 수행이 가능한 리튬이온 배터리 기술을 탑재한 도산안창호급 잠수함(SS-Ⅲ, 3000t급)의 배치 계획을 마르코스 대통령에게 설명한 것으로 전해졌다. 아울러 필리핀의 자주국방 역량 강화를 위한 기술 이전, 현지 산업계와 협력 계획도 제시했다. 이번 협력이 성사되면 오랫동안 잠수함 확보를 추진해 온 필리핀 해군에 역사적인 이정표가 될 것이라고 PNA는 전했다.



마르코스 대통령은 남중국해 전력 강화를 위해 지난해 2월 승인한 2조 필리핀페소(약 48조8000억원) 규모의 군 3차 현대화사업 계획의 하나로 필리핀군 첫 잠수함 도입을 추진 중이다. 당시 마르코스 대통령은 한국, 프랑스, 스페인, 이탈리아 등이 잠수함 공급에 관심을 나타냈다고 전한 바 있다. 필리핀은 한국항공우주산업(KAI)의 다목적 전투기 FA-50 12대를 도입한 데 이어 12대를 추가 구매할 예정이다. HD현대중공업에도 호위함·초계함·원해경비함(OPV) 10척을 발주하는 등 한국 방산업계와 긴밀히 협력해왔다.



앞서 마크 카니 캐나다 총리도 지난달 30일 캐나다의 차세대 잠수함 수주 사업과 관련해 거제 한화오션 조선소를 찾아 최근 진수한 3600t급 잠수함 장영실함에 올라 내부 시설과 장비를 둘러봤다.

