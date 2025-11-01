백지영, ‘살림남’ 하차에 눈물 펑펑 쏟은 이유? “녹화 날짜 바꿔달라 했는데…”

가수 백지영. 뉴스1

가수 백지영이 KBS2 예능 프로그램 ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서 하차하게 된 이유를 솔직하게 털어놨다.

1일 백지영의 공식 유튜브 채널 ‘백지영’에는 ‘백지영♥정석원 부부가 캠핑장에서 직접 요리한 핵매운 쭈꾸미 삼겹살’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 백지영은 남편 정석원과 함께 ‘차박(차에서 숙박하는 여행)’을 즐기며 직접 음식을 준비했다.

유튜브 채널 ‘백지영’ 캡처

이날 백지영은 최근까지 MC로 활약했던 ‘살림남’ 이야기도 꺼냈다. 그는 지난해 4월부터 약 1년 6개월간 ‘살림남’의 MC로 출연했으며, 지난달 18일 방송을 끝으로 프로그램을 떠났다.

촬영 도중 제작진이 “‘살림남’은 끝난 거냐”고 묻자, 백지영은 “내가 그냥 그만두게 됐다”며 입을 열었다. 그는 “일하는 동안 매주 목요일, 일주일에 한 번 그거(녹화)를 지키기가 너무 힘들었다. 스케줄도 해외 투어도 있고 그랬다”고 설명했다.

유튜브 채널 ‘백지영’ 캡처

이어 “내가 (MC를) 2년 조금 못했다. 근데 대타로 MC를 세 번이나 썼다. 다 투어 때문”이라며 “이번 연말에는 내가 공연도 있다. 그래서 녹화 날짜를 좀 (변경) 해주면 안 되냐 했는데 인력 때문에 물리적으로 불가능하다고 했다”고 덧붙였다.

그는 “‘살림남’ 측에서는 나 공연하는데 피해주는 게 싫은 거다. 그래서 슬프지만 아름답게 헤어졌다. 마지막 녹화에서 겁나 울었다”고 털어놓으며 아쉬운 마음을 드러냈다.

또한 “유종의 미를 못 거둬서 죄송하다. 그래도 어느 날 박서진 옆에 게스트로 앉아 있을지도 모른다. ‘살림남’ 가족으로 계속 남을 것”이라고 덧붙여 훈훈함을 자아냈다.

한편, 백지영은 9살 연하 배우 정석원과 2013년 결혼해 2017년 딸 하임 양을 품에 안았다. 현재는 전국 투어 콘서트 ‘PLAYBAEK(플레이백)’ 준비에 한창으로, 오는 15일 부산 공연을 시작으로 수원, 인천, 대구, 서울에서 관객들을 만난다.

