시진핑, 日총리에 "침략역사 반성정신 발양해야"…대만도 거론

시진핑 중국 국가주석은 31일 다카이치 사나에 신임 일본 총리와의 첫 만남에서 일본의 침략 역사와 대만 문제를 거론했다.



시 주석이 양국 관계 발전을 위해 소통을 유지하자는 원칙적 입장을 표명하되 '강경 보수' 성향의 다카이치 총리가 이끄는 내각에 대한 강한 경고성 메시지도 발신한 것으로 풀이된다.

중국중앙TV(CCTV)에 따르면 시 주석은 이날 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 다카이치 총리와의 양자 회담에서 "무라야마 담화는 일본의 침략 역사를 깊이 반성하고 피해국들에 사과했다"면서 "그 정신은 발양할 만한 가치가 있다"고 말했다.



'무라야마 담화'는 지난 17일 별세한 무라야마 도미이치 전 일본 총리가 재임 중이던 1995년 일본의 식민지 지배와 주변국 침략에 대한 반성과 사죄를 명시한 담화다.



시 주석은 "현재 중일 관계에는 기회와 도전이 병존한다"며 "일본의 새로운 내각이 중국에 대한 올바른 인식을 세우고 양국의 원로 정치인과 각계 인사들이 중일발전을 위해 기울인 정성과 노력을 소중히 하길 바란다"고 강조했다.



이어 "양국이 서로에게 위협이 되어서는 안 되며 역사에서 교훈을 얻고 미래를 향하는 등 정치적 공감대를 실제로 적용해야 한다"고 말했다.



그는 또 "중일은 협력의 광활한 공간이 있다"면서 "첨단제조, 디지털경제, 녹색발전, 재정금융, 의료요양 등의 협력을 강화해 다자무역체제와 산업·공급망의 안정적이고 원활한 흐름을 함께 유지할 수 있다"고 밝혔다.



이어 "정부, 정당, 입법기관의 소통을 지속적으로 전개하고 인문·지방 교류를 확대하며 국민감정을 개선해야 한다"고 밝혔다.

시진핑 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리가 31일 경주에서 열린 중일 정상회담에 앞서 악수하고 있다.

시 주석은 진정한 다자주의을 실천하고 서로 내정 불간섭 원칙을 지키며 아시아태평양 공동체 구축을 추진하면서 다자 협력을 강화할 것도 강조했다.



그러면서 양국 관계를 차이로 규정지어서는 안 된다고 덧붙였다.



시 주석은 이날 모두발언에서는 "나는 당신(다카이치 총리)과 소통을 유지하고 중일 관계가 올바른 궤도로 전진·발전하도록 함께 추동할 용의가 있다"고 말했다.



그는 "현재 세계는 100년만의 변화가 가속하고 있고, 국제·지역 형세는 복잡하다"며 "중국과 일본 양국은 서로 중요한 이웃으로, 중일 관계의 장기적이고 건강하며 안정적인 발전을 추동하는 것은 양국 인민과 국제 사회의 보편적 기대에 부합한다"고 강조했다.



이어 "당신(다카이치 총리)은 취임 후 '중국이 일본의 중요한 이웃 국가이고, 건설적이고 안정적인 대(對)중국 관계를 구축하며 양국의 전략적 호혜 관계를 전면 추진하겠다'고 밝혔다"며 "이는 중일 관계에 대한 당신과 새로운 내각의 중시를 보여줬다"고 했다.



그러면서 "중국은 일본과 '4대 정치문건'이 확립한 원칙과 방향에 따라 양자 관계의 정치적 기초를 함께 수호하고, 중일 전략적 호혜 관계를 추진할 용의가 있다"면서 "새로운 시대의 요구에 맞는 건설적이고 안정적인 중일 관계 구축에 힘쓸 용의가 있다"고 했다.



또 역사와 대만 등 중대한 원칙 문제에 대한 '4대 정치문건'의 명확한 규정을 준수하고 이행하며 중일 관계의 기초가 손상되거나 흔들리지 않도록 해야한다고 밝혔다.



시 주석이 말한 중국과 일본의 4대 정치문건은 1972년 수교 때 발표한 '중일 공동성명', 1978년 '중일 평화우호조약', 1998년 '중일 평화와 발전의 우호협력 동반자 관계 수립 노력을 위한 공동선언', 2008년 '중일 전략적 호혜관계 전면 추진에 관한 공동성명'을 가리킨다.



이 문건들은 '하나의 중국' 원칙과 주권·영토 완전성 상호 존중, 패권 추구 반대 등의 내용을 담고 있다. 중국이 대만과 긴밀한 관계를 유지해온 일본에 자주 꺼내 드는 카드기도 하다.



다카이치 총리는 대만 문제에 대해 1972년의 입장을 견지할 것이라고 밝혔다고 CCTV는 보도했다.



중국은 다카이치 총리가 지난 21일 취임한 뒤 그간의 관례와 달리 시진핑 주석 명의의 축전을 보내지 않았고, 리창 총리의 축전만 발송했다.



관영매체들은 다카이치 총리가 반중(反中) 성향을 드러내 왔고, 난징대학살을 부정하거나 야스쿠니신사를 참배하는 등 중국 국민감정에 반하는 인사라며 직설적으로 비난하기도 했다.



이런 가운데 중국 정부가 정상회담이 열린 이날까지도 회담 개최 예정 여부를 발표하지 않으면서 일각에선 중국이 불편한 심기를 드러내고 있다는 해석이 나오기도 했다.



이날 언론에 공개된 시 주석의 회담 모두발언에서도 별도의 취임 축하 언급은 나오지 않았다.



이날 회담에는 중국공산당 중앙정치국 상무위원인 차이치 당 중앙서기처 서기(공식 서열 5위)와 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임) 등이 배석했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지