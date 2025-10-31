JYP 춤신춤왕은 누구?... 출장십오야 배 레크리에이션 ‘스카우트’ 2화 공개

채널십오야XJYP ‘스카우트’ 랜덤플레이 댄스. 채널십오야

유튜브 채널 ‘채널십오야’ 배 JYP 출장 레크리에이션 ‘스카우트’ 2화가 29일 공개됐다. 공개된 2화에서 JYP 아티스트들은 ‘랜덤플레이 댄스’에서 ‘춤신춤왕’으로 대거 등극했다.

랜덤 플레이 댄스에 40명의 JYP 아티스트들이 출동해 대규모 퍼포먼스를 꾸렸다. 29라운드까지 진행됐지만 접전이 펼쳐져 우승자를 정할 수 없었다. ‘출장십오야’ 나영석 PD는 “너무 잘해서 어떻게 해야 될지 모르겠다, 진짜”라며 우열을 가리지 못하겠다고 말했다.

치열한 경기로 순위가 정해진 뒤 ‘스카우트’는 2화로 막을 내렸다. 함께 참여한 JYP의 수장 박진영은 “같은 꿈을 꾸는 친구들이 서로 격려하며 직업을 하길 바라는 마음에서 엔터사를 차렸다. 한자리에 모여서 밝게 뛰놀고 춤추는 모습을 보고 그 마음을 되새길 수 있었다”며 소감을 밝혔다.

1-1화 풀버전 영상은 유튜브 채널에 공개된지 8일만에 881만 조회수를 달성하며 화제성을 입증했다. 댄싱머신의 등장으로 2화도 많은 관심을 불러일으킬 것으로 보인다.

