김혜수, ‘2025 마마 어워즈’ 마무리 장식한다...박보검에 이은 2번째 호스트 확정

‘2025 마마 어워즈’ 챕터2 호스트로 발탁된 배우 김혜수. CJ ENM

배우 김혜수가 ‘2025 마마 어워즈’ 챕터2 호스트로 등장한다. CJ ENM(채널 Mnet)은 배우 김혜수가 ‘2025 마마 어워즈’(2025 MAMA AWARDS) 호스트로 나선다고 31일 밝혔다.

‘챕터1은 호스트인 배우 박보검이 포문을 열고, 챕터2는 호스트인 배우 김혜수가 마무리할 예정이다.

김혜수가 ‘마마 어워즈’ 호스트로 참여하는 건 이번이 처음이지만 그는 약 30년간 청룡영화상 사회자를 맡은 경력이 있다. 당시 드레스와 외모에만 기사가 집중되자 유튜브 채널 ’by PDC 피디씨‘에 출연해 ’내가 배우로서 초대받은 게 아니지 않나’라며 사회자로서 책임감을 드러냈다. ‘청룡의 여신’으로 불리던 김혜수가 ‘마마 어워즈’에서는 어떤 진행력을 보여줄지 기대된다.

그는 ‘마마 어워즈’에 참석하는 소감에 대해 “음악은 지역, 언어를 초월해 사람들의 마음을 연결하는 힘이 있다고 믿는다”며 “전 세계 음악 팬분들과 건강한 음악의 힘을 느낄 수 있는 자리에 함께하게 되어 설렌다. 음악이 만들어내는 밝은 에너지를 진정성 있게 전하며, 그 감동을 함께 나누겠다”며 기대를 표했다.

1999년부터 시작된 ‘마마 어워즈’는 CJ ENM에서 주최하는 아시아 음악 시상식이다. 한국을 넘어 홍콩, 일본 등 여러 지역에서 개최됐다. 올해 시상식은 홍콩 ‘카이 탁 스타디움’에서 11월 열린다.

