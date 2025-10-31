‘엡스타인 성추문’ 英 앤드류 왕자, 왕실 직함 박탈…왕실 거주지에서도 ‘퇴거’

성추문 등 각종 논란에 휩싸여온 찰스 3세 영국 국왕의 동생 앤드루 왕자가 왕실로부터 왕자 칭호를 박탈당하고, 왕실 거주지에서도 쫓겨나게 됐다.

30일(현지시간) BBC방송과 AP통신 등에 따르면 이날 버킹엄궁은 성명을 통해 찰스 3세가 “오늘 앤드루 왕자의 칭호와 지위, 훈장을 박탈하기 위한 공식 절차를 개시했다”고 밝혔다.

이어 버킹엄궁은 “앤드루 왕자는 이제 앤드루 마운트배튼 윈저로 불리게 된다”며 “로열 롯지(Royal Lodge)의 임대 계약 반납을 위한 공식 통지가 전달됐으며, 다른 사설 거주지로 이동할 예정이다”라고 덧붙였다.

찰스 3세의 이번 결정은 즉시 시행된다. 관련 내용을 담은 왕실 문서가 법무장관에게 전달되면 앤드루 왕자의 공식로 칭호가 박탈된다.

이에 따라 앤드루 왕자의 왕자, 요크 공작, 인버네스 백작, 킬릴리 백작 작위와 가터 훈장, 로열 빅토리아 훈장이 박탈된다. 아울러 앤드루 왕자는 2003년부터 임대 계약을 맺고 거주해온 관저 윈저성 인근 로열롯지에서도 나가게 됐다.

그는 샌드링엄의 사유지로 이주할 예정이며, 주거 비용은 찰스 3세가 개인적으로 부담할 것으로 알려졌다.

찰스 3세는 앤드루 왕자를 둘러싼 각종 추문이 이어지면서 영국 왕실의 명예를 지키기 위해 이런 결정을 내렸다.

앤드루 왕자는 미국의 억만장자 미성년자성착취범 제프리 엡스타인과 각별한 사이로 알려졌다. 앤드루 왕자는 엡스타인에게 고용된 직원이었던 미국인 여성 버지니아 주프레가 17세일 때 강제로 성관계를 맺었다는 의혹을 받아 왔다. 그는 2022년 주프레가 낸 민사소송에서 합의했지만, 계속 의혹을 부인해왔다.

앞서 2019년 앤드루 왕자는 왕실 업무에서 물러난 데 이어 2022년엔 군 관련 훈작과 ‘전하’(HRH) 호칭도 잃었다. 최근 엡스타인과 관련한 추가 의혹이 드러나자 지난 17일 요크 공작을 포함한 왕실 작위와 칭호를 포기하겠다고 밝힌 바 있다.

하지만 앤드루 왕자를 둘러싼 논란은 계속됐고, 결국 찰스 3세가 중대 결단을 내린 것으로 보인다.

이번 앤드루 왕자의 호칭 박탈은 1919년 어니스트 어거스터스 영국 왕자가 1차 세계대전 당시 독일 편을 들었다는 이유로 호칭을 박탈당한 이후 처음이다.

