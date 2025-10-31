김선영 아나운서, 결혼 6년만 남편상…'사건반장' 백성문 변호사 암 투병 끝 사망

사진=김선영 아나운서 SNS

YTN 김선영 아나운서의 남편인 변호사 겸 방송인 백성문이 암 투병 끝에 별세했다.

방송계에 따르면 백성문은 31일 새벽 분당서울대병원에서 사망했다. 고인은 그간 암 투병 중이었던 것으로 알려졌다.

백성문 변호사는 2007년 제49회 사법시험에 합격해 변호사가 됐다. 남다른 입담으로 여러 방송 프로그램에 출연했다. EBS '백성문의 오천만의 변호인'을 비롯해 '사건파일 24시' '심층이슈 더팩트' '사건반장' 등에 고정 패널로 출연했다.

백성문 변호사는 김선영 아나운서와 2019년 11월 결혼했다. 김선영 아나운서는 1980년생으로 이화여대 불어불문학과를 졸업한 뒤 2003년 YTN 8기 공채 아나운서로 입사했다.

김선영 아나운서는 백성문 변호사 투병 기간 자신의 인스타그램을 통해 남편을 언급할 때면 언제나 ‘스트롱 맨(stron gman)’이라는 해시 태그를 달며 응원을 보냈었다.

빈소는 서울아산병원 장례식장 35호실에 마련됐다. 발인은 11월 2일 오전 7시 장지는 용인 아너스톤이다.

