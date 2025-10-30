삼성동 깐부치킨서 ‘골든벨’ 울린 젠슨황…이재용·정의선과 ‘소맥’ 회동

2010년 이후 15년 만에 한국을 다시 찾은 젠슨 황 엔비디아 CEO가 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 '소맥' 러브샷을 하며 '인공지능(AI) 깐부'를 맺었다.

이들은 시민들이 만들어준 폭탄주를 함께 마시고 시민들과 웃고 담소를 나누며 늦가을 정취 속 우의를 다졌다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 30일 서울 삼성동 한 치킨집에서 진행된 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 치맥 회동을 하고 있다. 연합뉴스

30일 오후 7시 21분께 서울 강남구 삼성동의 '깐부치킨' 앞 거리에 몰린 수백 명이 넘는 인파의 스마트폰이 일제히 한 쪽을 향했다.

아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 참석차 방한한 황 CEO가 정 회장과 함께 나타난 장면을 담기 위해서다.

황 CEO는 트레이드마크인 검정색 가죽재킷을, 정 회장은 후드티와 회색 패딩의 편안한 차림이었다.

이들은 5분가량 시민들과 기념 사진을 찍고 가벼운 인사를 나눈 뒤 식당으로 들어섰고, 곧이어 도착한 이 회장이 빠르게 식당으로 들어섰다. 이 회장도 흰색 긴팔 티셔츠의 가벼운 옷차림이었다.

황 CEO는 입장 전 기자들과 만나 "엔비디아와 한국은 발표할 내용이 많고, 이곳에는 훌륭한 파트너들이 있다"며 "내일 우리가 함께 진행 중인 훌륭한 소식과 여러 프로젝트를 공개하겠다"고 말했다.

'깐부' 뜻을 아는지 질문에는 "저는 치킨을 정말 좋아하고 맥주도 좋아한다. 특히 친구들과 치킨과 맥주를 함께 즐기는 걸 좋아한다. 그래서 '깐부'는 그런 자리에 딱 맞는 곳이라고 생각한다"고 답했다.

식당 안에서 삼성전자 고대역폭 메모리(HBM) 공급에 대해 기대할 만한 뉴스가 있는지에 대한 연합뉴스 질문에 "이번 주에 공유할 좋은 뉴스가 많다"고 답했다.

곧이어 황 회장 일행은 길거리 쪽 가게 통유리 좌석에 자리를 잡았고, 황 CEO는 딸 매디슨 황이 준비한 일본 술 하쿠슈 2병에 직접 사인을 한 뒤 이 회장과 정 회장에게 전달했다.

황 CEO는 엔비디아의 개인용 AI 슈퍼컴퓨터 'DGX 스파크' 신제품도 1개씩 선물했다.

시민들은 가게에 등장한 글로벌 경제계 거물들에 놀랍고 반가운 모습을 감추지 않았고, 황 CEO는 놀란 시민들에게 앉으라며 반갑게 인사했다.

테이블에 나온 메뉴는 치즈볼과 치즈스틱, 순살과 뼈 치킨 한 마리씩이었다. 이른바 '테슬라'로 불리는 맥주 '테라'와 소주 '참이슬'도 반주로 나왔다.

황 CEO가 옆 테이블의 '소맥' 타워에 관심을 보이자 이 회장이 '소맥'에 대해 설명하기도 했다.

곧이어 황 CEO는 몰려든 취재진, 시민들과 인사하기 위해 바깥으로 나갔고, 자신에게 환호하는 시민들과 자유롭게 인사하고 함께 사진을 찍었다.

직접 큰 박스를 들고 핫팩으로 추정되는 선물을 나눠주기도 했다.

그 사이 이 회장이 "'치맥' 먹는 거 한 십년 만인 거 같아요"라고 하자, 정 회장은 "난 자주 먹는데"라고 하기도 했다.

이들은 자신을 찾아온 어린이에게 기념 사인도 해줬다.

이 회장은 '효자되세요'라는 문구와 자신의 이름을 적었고, 정 회장은 사인만 남겼다.

경찰과 소방대까지 출동해 질서 유지를 할 정도로 가게 밖에 시끄러워지자 이 회장이 자리에서 일어서 신기하다는 듯 밖을 구경하기도 했다.

돌아온 황 CEO는 자신을 찾아온 어린이의 티셔츠에 큰 글씨로 사인을 해줬다. 결혼식 청첩장에 황 CEO 사인을 받아 간 시민도 있었다.

'이들 세명이 모이면 계산은 누가 할까'는 궁금증의 대답은 이재용·정의선 회장 두 사람이었다.

이 회장이 "오늘 내가 다 살게요"라고 했으나, 시민들은 '젠슨 황'을 연호했다.

그러자 황 CEO는 "이 친구들 돈 많다"라고 했고, 이 회장은 "많이 먹고 많이 드세요"라고, 정 회장은 "저는 2차 살게요"라고 말했다.

결국 젠슨황은 "오늘 모두 공짜"라며 식당의 '골든벨'을 울렸다.

