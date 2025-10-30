부산 에이펙 때 김해공항에 만든 ‘의전시설’ [2025 경주 에이펙-미·중 정상회담]

‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의’ 본회의 개막을 하루 앞둔 30일 미국과 중국 정상회담이 열린 부산 김해공군기지 부근에서는 보수·진보 단체들의 반중, 반미 집회가 잇따라 열렸다.



도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 정상회담을 가진 이날 오전부터 보수 성향의 시민단체들은 김해국제공항 인근 부산 강서구 부산김해경전철 덕두역 근처에서 반중 시위를 벌였다. 이들은 차량에 성조기를 달고, 확성기로 중국을 규탄하는 내용의 구호를 외쳤다. 경찰이 경고 방송과 함께 이들을 제지하며 외곽으로 이동시키자 40대 A씨 등 유튜버 3명은 욕설과 함께 주먹을 휘둘러 공무집행방해 혐의로 체포됐다.

30일 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담을 앞두고 회담장인 김해국제공항 내 나래마루 앞을 양국 수행원들이 분주히 오가고 있다. 부산=연합뉴스

반면 비슷한 시간 김해공항 외곽에서 한 화교단체는 이날 김해공항을 통해 입국한 시 주석을 환영하는 행사를 개최했다. 시 주석이 트럼프 대통령과의 회담 이후 에이펙 정상회의 참석을 위해 방문한 경주 도심에서는 동물보호단체 ‘푸바오와 푸덕이들’ 소속 회원들이 “동물보호법이 지켜야 할 멸종동물 판다 ‘푸바오’가 한국에 돌아올 수 있도록 도와 달라”를 외치며 집회를 열기도 했다.



에이펙 CEO(최고경영자) 서밋 등이 열리고 있는 경주 도심 곳곳에서는 보수·진보 단체들의 집회가 잇따르고 있다. 보수 성향의 10여개 단체 소속 1000여명은 전날 경주 신라대종 일대에 집결해 “자유를 위해 싸운 선배 세대가 세운 나라가 아직 자유로운가”라고 외치며, ‘FREE YOON’, ‘반미·친중·종북세력 반대’ 등의 피켓을 들고 가두행진을 벌였다.



전날 경주시 구황교 부근에서는 진보단체 회원 수십명이 주도하는 트럼프 대통령 방한 규탄 시위가 열렸다. 참가자들은 ‘기후 위기는 사기극’, ‘이민자가 미국의 피를 오염시켰다’ 등 트럼프 대통령의 과거 발언을 비판하는 퍼포먼스를 펼치며 “굴욕적 대미 관계 청산” 등을 외쳤다.

29일 오후 한미 정상회담이 열린 국립경주박물관 인근에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 반대하는 기습 시위대가 시위하고 있다. 연합뉴스

경찰청은 경주 에이펙 정상회의 기간 발생하는 모든 혐오시위에 엄정 대응하겠다는 방침이다. 집회신고 단계에서부터 집회현장, 잔여집회까지 3단계에 걸쳐 혐오표현 및 불법행위 단속을 강화하겠다는 것이다. 경찰은 집회 주최자가 주변의 불안감을 조성하거나 외국인 관광객에 대한 모욕, 소상공인 피해 등 신고가 접수될 때에는 적극적인 사법처리에 나설 방침이다.



이번 조치는 윤호중 행정안전부 장관이 서울 명동, 광화문 등에서 잇따라 혐중 집회가 발생한 것과 관련해 지난 10일 국가경찰위원회에 ‘특정국가·국민 대상 혐오 집회·시위에 대한 효과적인 법집행 대책’ 안건을 부의하면서 이뤄졌다. 행안부 장관이 국가경찰위에 안건을 부의한 건 역대 두 번째일 정도로 이례적이다. 국가경찰위는 “이번 대책은 모든 외국·외국인을 보호 대상으로 삼는 것”이라며 “혐오 집회·시위에 대한 금지·제한은 세계적·보편적 규범에 부합하는 것”이라고 설명했다.

한편 미·중 정상회담이 열린 나래마루는 김해국제공항에 주둔하는 공군 제5공중기동비행단 내부에 설치된 의전시설이다. 2005년 부산에서 개최된 ‘제17회 에이펙’ 참석을 위해 부산을 찾는 외국정상과 대표단을 맞이하기 위해 조성됐다. 나래마루 내부에는 접견실 2곳과 CIQ(출입국·세관·검역)실 1곳, 수행원 대기실 1곳, 부속실(경호원 대기실) 2곳, 화장실, 전기실, 통신실 등을 갖추고 있다. 세계가 주목하는 주요 2개국(G2) 정상회담인 만큼 보안과 경호가 상대적으로 용이한 나래마루를 선택했다는 분석이 나온다.

