[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 31일 (금요일)

쥐

96년생: 이성을 사랑하면서 서로간에 멀어진다.

84년생: 발 빠르게 움직이면 성과를 거둘 수 있다.

72년생: 무성의한 태도를 버리자.

60년생: 아닌 것을 맞다고 표현하지 말자.

48년생: 넓고 깊고 멀리 보는 것이 중요하다.

36년생: 자식에게 즐거움이 있다.

소

97년생: 혼자 고민하지 말고 선배와 의논하자.

85년생: 후회하지 말고 안전한 쪽을 선택하라.

73년생: 어디로 발을 내딛어야 할지 망설인다.

61년생: 어려운 일이 점진적으로 호전될 기미다.

49년생: 달도 차면 기우는 법이다.

37년생: 적은 손실을 감수해야 한다.

범

98년생: 책임감이 강하게 가지고 일하자.

86년생: 거래처와의 관계에서 타협이 성사된다.

74년생: 의류업 미용업 네일업은 광고에 성과가 있다.

62년생: 김씨 최씨에게 뜻밖의 재운이 따른다.

50년생: 자기관리는 나이가 들어갈수록 중요하다.

38년생: 모든 것이 편안한 운이다.

토끼

99년생: 실속이 없는 일에 손을된다.

87년생: 지나친 의심은 불행하게 만든다.

75년생: 새로운 계획이 추진될 수 있다.

63년생: 순리대로 풀어나가면 별무리 없다.

51년생: 일정한 간격을 유지하는 일이 중요하다.

39년생: 남의 시선만 살피는 건 피하라.

용

00년생 타인의 사생활을 중히하자.

88년생: 과소평가는 과대평가보다 나쁘게 작용한다.

76년생: 현재 일은 결과를 예측할 수 없다.

64년생: 자진해서 하지만 생각보다 어렵다.

52년생: 불행은 지나친 욕심에서 비롯된다.

40년생: 본인의 노력만으로 다 이룰 순 없다.

28년생: 동등한 입장이라도 먼저 나서지 말자.

뱀

01년생 화로서 상대를 대하지말자.

89년생; 다른 일을 생각말고 힘을 한곳에 집중하라.

77년생: 마음먹은 대로 현실이 따라주지 않는다.

65년생: 모든 일 차분하게 움직여야 이롭다.

53년생: 금전융통이 박씨 윤씨 서씨에 부탁하세요.

41년생: 진실한 종교란 인간의 내면에 자리다.

29년생: 건강때문에 부동산을 정리한다.

말

02년생 급하고 바쁘게 움직이지 마라.

90년생: 작은 마찰은 양보하고 마무리해라.

78년생: 변화의 사이클이 짧아지는 시기다.

66년생: 흐트러진 내면을 정돈하는 운이다.

54년생: 고정적인 강박관념에서 하루속히 벗어나자.

42년생: 생각은 많지만 몸이 따라가지 못하다.

30년생: 잘못을 탓하기보다 덕으로 감싸주자.

양

03년생 정해진 규범대로 움직이자.

91년생: 자기가 하는 일에 대해 보람을 느껴라.

79년생: 사소한 약속이라도 끝까지 지키자.

67년생: 오늘 일은 성과가 약하다.

55년생: 소박한 것이 진정한 가치 망각하지 말라.

43년생: 주변사람의 말에 귀를 기울일 때이다.

31년생: 주변에 많은 사람들이 떠나는 운이다.

원숭이

04년생 금전의 협력을 구하는 운이다.

92년생: 해야할 일이 많지만 대체로 순조롭다.

80년생: 자신의 개성을 잃지 말라.

68년생: 푸른 창공을 떠다니는 구름이 되고 싶다.

56년생: 나이트크럽 오락실 복권업은 광고에 성과가 있다.

44년생: 사려 깊은 행동은 자신을 드높인다

32년생: 힘보다는 머리를 써야 한다.

닭

05년생 논쟁에 피하는 것이 좋겠다.

93년생: 사적인 관계를 돈독히 하는 데도 힘써라.

81년생: 현재 일의 진행이 힘들어진다.

69년생: 서로 같은 것을 주고받지 말자.

57년생: 오늘은 적자가 계속해서 이어진다.

45년생: 분실사고 각별한 주의가 필요하다.

33년생: 정신적으로 강한 힘이 나타난다.

개

06년생 묵은 앙금을 털어 내기 좋은 때다.

94년생 상상만으로 일을 벌이면 안되다.

82년생: 타인에게 피해를 주지말자.

70년생: 문제 해결에 단서가 나타난다.

58년생: 자신을 지금보다도 더욱 낮춰라.

46년생: 가볍게 여기다가 병을 키울 수 있다.

34년생: 초지일관하면 좋은 결실을 맺을 수 있다.

돼지

95년생: 심심풀이로 하는 일이 습관이 된다.

83년생: 자신이 책임질 수 있는 선에서 움직이자.

71년생: 통신업 운수업 운전대리업은 광고에 성과가 있다.

59년생: 안전운전에 각별히 신경 써라.

47년생: 누이 좋고 매부 좋으면 만족이다.

35년생: 동남방에 문상 방문은 자제하자.

