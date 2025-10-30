김영록 전남지사 “美 관세협상, 농업 추가 개방 막아낸 것은 큰 성과”

김영록 전남지사는 30일 미국과 관세 협상이 극적 타결된 것과 관련 “농업의 추가 개방 압력을 막아낸 것은 큰 성과”라고 강조했다.

김 지사는 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 “미국과의 관세 협상 극적 타결을 대환영한다”며 이같이 밝혔다.

김영록 전남도지사. 전남도 제공

그는 “이제 트럼프 리스크는 모두 사라졌다고 해도 과언이 아니다”며 “타결 내용을 보면 여러 안전장치도 마련됐고 우리가 미국에 투자하면서 상호 윈윈할 수 있는 제도적 틀도 마련됐다”고 평가했다.

특히 김 지사는 “국익 관점에서 합리적으로 따지고 끝까지 대안들을 제시하면서 미국을 설득한 점이 주효했다고 평가된다”며 “우리측의 인내와 전략이 가져온 한미 양국의 승리다”고 말했다.

그러면서 “우리는 불확실성이 많이 해소된 것이고 미국은 동맹의 신뢰를 회복한 것”이라며 “이재명 대통령의 혜안과 뚝심 그리고 치밀함에 더해 김용범 정책실장을 비롯한 참모들의 최고의 전문성과 합리적 정책대안 능력이 가져온 승리라고 생각한다”고 덧붙였다.

