한·미·일 외교장관 한반도 비핵화 원칙 재확인

한·미·일 외교장관들이 29일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 회의 계기로 만나 한반도 비핵화 원칙을 재확인했다.

외교부에 따르면 조현 장관은 이날 경주에서 개최된 에이펙 외교·통상합동각료회의(AMM) 계기로 경주를 방문 중인 마르코 루비오 미국 국무장관 및 모테기 도시미쓰 신임 일본 외무대신과 한미일 외교장관회의를 갖고 한반도 및 지역 현안과 한·미·일 3국 간 경제협력 증진 방안 등에 대해 논의했다. 회의는 풀 어사이드 방식의 약식 회동으로 진행됐다.

조현 장관과 마르코 루비오(왼쪽) 미국 국무장관, 모테기 도시미쓰(오른쪽) 신임 일본 외무대신이 29일 경북 경주에서 열린 APEC 외교통상합동각료회의 계기 한미일 외교장관회의에서 기념촬영을 하고 있다. 외교부 제공

조 장관은 올해 5번째이자 일본 내각 개편 직후 모테기 외무대신이 참석한 가운데 첫 한·미·일 외교장관회의를 열어 뜻깊게 생각한다고 했다. 또 역내 공급망 회복력을 강화하고 한반도와 인도·태평양 지역 내 초국가적 도전에 대응하기 위해 협력해 나갈 것을 제안했다.

루비오 장관과 모테기 대신은 경주에서 개최되는 에이펙 정상 주간에 한미일 외교장관회의를 개최하게 된 것을 환영하고 역내 평화와 안정, 번영을 위해 협력해 나가자는 의지를 밝혔다.

또한 3국 장관들은 한반도 비핵화 원칙을 견지하는 가운데 긴밀한 대북 공조를 유지하고, 대화와 외교를 통한 한반도 평화·안정 유지 노력을 지속해 나가기로 했다. 아울러 앞으로도 다자회의 계기 등을 활용해 수시로 소통해 나가기로 했다.

에이팩 외교·통상 합동각료회의는 이날부터 이틀간의 일정으로 개막한다. 21개 회원 각료들은 30일 본회의를 개최한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지