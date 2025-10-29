與 “김건희 국보농단” 질타에… 유산청장 “송구”

29일 국회 문화체육관광위원회의 문화체육관광부, 국가유산청 등에 대한 종합감사에서는 구속 수감 중인 윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨의 문화유산 사적 이용 문제를 두고 또다시 질타가 터져나왔다. 허민 국가유산청장은 철저한 규명을 약속하며 고개를 숙였다.



더불어민주당 이기헌 의원은 이날 국회 문체위 종합감사에서 2023년 3월 윤석열·김건희 부부 명성황후 침전 건천궁 곤녕합 방문, 2023년 3월 김건희 국립고궁박물관 제2수장고 관람, 같은 해 9월 김건희 종묘 영녕전 목조 신실 개방과 망묘루 차담회 개최, 같은 달 김건희 경복궁 경회루 방문과 근정전 어좌(용상) 착석 사건 등을 차례차례 거론하면서 “김씨의 ‘국정농단’이 ‘국보농단’까지 진행된 상황”이라고 비판했다.



같은 당 조계원 의원도 “소중한 국가유산을 수호해야 할 국가유산청이 이를 막아서기는커녕, 오히려 김건희의 국가 모독, 국정농단 행위를 비호하고 가이드하고 있다”고 거들었다.



허 청장은 이에 대해 “사안의 심각성을 인지하고 김건희 특검과는 별도로 (감사 업무를 맡을) 법무감사담당관실 인력을 보강하고 있다”며 “국민 누구도 이해할 수 없는 사적 행위이고, 누구도 해서는 안 되는 특혜로 생각된다. 국가유산의 보존·관리 책임을 맡고 있는 책임자로서 대단히 송구한 말씀을 드린다”고 사과했다. 그러면서 “이 일을 교훈 삼아 국가유산을 철저히 관리하고 관련 규정을 엄격하게 다시 만들겠다”고 다짐했다.

