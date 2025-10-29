트럼프·김정은 깜짝 만남은 불발

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령은 29일 한·미 정상회담에서 북·미 정상회담이 무산됐음을 사실상 공식화했다. 트럼프 대통령이 방한에 앞서 김정은 국무위원장과 만남을 희망한다고 수차례 밝혔으나, 북한으로부터 긍정적인 답변을 받지 못한 것으로 풀이된다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 열린 트럼프 대통령 공식 환영식에 참석해 있다. 대통령실통신사진기자단

이 대통령은 이날 정상회담 모두발언에서 “김 위원장이 트럼프 대통령님의 진심을 아직은 제대로 다 수용하지 못해서 불발되긴 했지만 대통령께서 김 위원장과의 면담, 회담을 요청하고, 언제든지 받아들일 수 있다고 말한 것은 그 자체만으로도 이 한반도에 상당한 평화의 온기를 만들어내는 것”이라고 밝혔다.



이 대통령은 이어 “아직까지는 김 위원장이 대통령님의 내심의 뜻을 잘 수용을 못 하고 이해를 못 한 상태라서 불발되긴 했지만 이것도 또 하나의 씨앗이 돼서 한반도의 거대한 평화의 물결을 만드는 단초가 될 것”이라며 “우리로서는 큰 기대를 가지고 앞으로 대통령의 활동을 지켜보겠다”고 강조했다.



트럼프 대통령도 모두발언에서 “김 위원장을 잘 알고 있고, 이번엔 시간이 맞지 않았다”면서 “김정은과도 열심히 노력해서 모든 것들이 잘 해결되도록 하겠다”고 말했다. 트럼프 대통령은 “한반도는 공식적으로 전쟁 상태지만, 해결하기 위해 할 수 있는 일을 찾겠다”고도 말했다. 이 대통령은 이날도 트럼프 대통령에게 ‘피스메이커’(평화의 중재자) 역할을 거듭 당부했다.

