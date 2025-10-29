故 한승헌 변호사 유가족, 전북대에 1억 기부

“한승헌도서관이 미래 세대에게 정의로운 지성과 따뜻한 양심을 키우는 공간으로 발전하길 바랍니다.”



고 한승헌 변호사의 유가족은 29일 전북대학교 총장실에서 열린 발전기금 기증식에서 이같이 말하고 대학에 1억원을 기부했다. 대학 측은 유가족에게 감사패를 전달하고 향후 도서관 운영 방향을 논의했다. 이번 기부금은 법학전문대학원생 장학금과 ‘한승헌도서관’을 중심으로 선생의 정신을 기리는 사업에 사용될 예정이다.

고 한승헌 변호사의 부인 김송자씨(왼쪽 두번째)와 아들 한규무 광주대 교수(맨 왼쪽)가 29일 전북대학교에 발전기금 1억원을 기증한 뒤 감사패를 들고 양오봉 총장과 기념촬영하고 있다. 전북대 제공

한승헌도서관은 한 변호사가 남긴 자료와 유품을 기증받아 조성된 공간이다. 민주주의와 정의, 인권을 위해 헌신했던 그의 삶을 기리고 엄혹한 질곡을 이겨냈던 낙관의 힘을 돌아보기 위해 마련됐으며, 다음 달 11일 개관할 예정이다. 대학 측은 이번 기부를 계기로 한승헌 정신이 학생과 시민들에게 민주주의의 가치와 정의로운 지성의 중요성을 되새기는 계기가 될 것으로 기대한다.



한승헌(1933~2022) 변호사는 전북 진안 출신으로, 전주고와 전북대를 졸업한 뒤 사법고시에 합격해 검사로 임용됐다. 이후 변호사로 전향해 민주화운동과 인권 변호에 헌신하며 ‘인권변호 1세대’로 불렸다. 감사원장, 사회복지공동모금회장, 사법제도개혁추진위원장 등을 역임하며 평생을 ‘서민과 약자의 변호사’로 살았다. 특히 어떠한 상황에서도 타협하지 않고 원칙을 지킨 그의 행적은 지금도 많은 이들의 귀감이 되고 있다.

