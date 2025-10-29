[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 30일 (목요일)

쥐

96년생: 목마른 나무에 단비가 오는 운이다.

84년생: 심리적에 위축되지 말고 당당한 척 해라.

72년생: 먼저 나서지 말라 불리하다.

60년생: 서둘러 정리하는 것이 좋겠다.

48년생: 만남의 약속은 오전에 좋다.

36년생: 옛 것을 귀중하게 여기자.

소

97년생: 새로운 일을 계획하고 추진한다.

85년생: 편중된 사고방식은 피하라.

73년생: 택배업 운전대리업 자동차업은 광고에 성과가 있다.

61년생: 정신적인 세계의 공부에 관심이 생기는 운.

49년생: 오후에 좋은 통신이 온다.

37년생: 편파적인 태도를 지양하라.

범

98년생: 동북방에서 잃은 것을 되찾은 운이다.

86년생: 강하게 부딪칠수록 저항이 세진다.

74년생: 내면의 세계를 보지 못하면 실수하다.

62년생: 찬성과 반대의 양면을 모두 고려하라.

50년생: 새로운 사태에 재빨리 대처하라.

38년생: 예상된 일이라도 직접 확인하라.

토끼

99년생: 자신의 전문직을 탄탄하게 만들자.

87년생: 주변사람들에 머리를 숙이면 크게 길하다.

75년생: 현재 일에 더 이상 얽매이지 마라.

63년생: 모든 일에 안일함을 원치말라.

51년생: 욱일 승천할 수 있는 운세다.

39년생: 조용하고 한적한 곳이 이롭다.

용

00년생 경우에 어긋나는 행동을 피하자.

88년생: 재테크도 액수가 커지면 도박과도 같다.

76년생: 이성관계는 맺고 끊는 것이 분명하라.

64년생: 관광업 예술품점 운동구점 광고에 성과가 있다.

52년생: 순탄하게 끝나는 날이다.

40년생: 융합하는 모습을 보이면 기뻐한다.

28년생: 건강의 변화가 나타난다.

뱀

01년생 일 이외의 모든 것은 접어두자.

89년생: 미혼자 인연이 오는 운이다.

77년생: 감각적인 것에 지나치게 의존말라.

65년생: 영향력 있는 태도를 보일 필요가 있다.

53년생: 금전적인 손실이 생길 수 있다.

41년생: 부상이나 유행병에 조심하라.

29년생: 손익게산을 해보니 손실이 크다.

말

02년생 주위의 반대가 심하다.

90년생: 잃는 게 있으면 얻는 것도 있다.

78년생: 자신의 실력을 제대로 발휘하라.

66년생: 현실을 비관적으로 바라보지 말라.

54년생: 자신의 제안을 긍정적으로 인식하라.

42년생: 손에 없다고 한숨쉬지 말라.

30년생: 무리한 투자를 강행하여 고통이 크다.

양

03년생 욕심과 사리사욕을 버리자.

91년생;무리한 투자를 강행하여 고통이 크다.

79년생: 일의 능률도 오르고 좋은 결과도 있다.

67년생: 음식업 유흥업 식품업은 광고에 성과가 있다.

55년생: 오늘은 금전에 압력사가 풀린다.

43년생: 느긋한 마음으로 기다리면 된다.

31년생: 부상이나 건강에 조심하자.

원숭이

04년생 자신감이 결여되면 쉬운 일도 힘들다.

92년생: 매사 욕심을 자제하고 휴식을 취해라.

80년생: 바라는 것이 많을수록 스트레스다.

68년생: 손재수가 다분하니 조심하라.

56년생: 조화를 이루는 방향을 택하라.

44년생: 고민하던 일이 해결된다.

32년생: 전후 관계를 고려하여 의사결정을 하자.

닭

05년생 소 잃고 외양간 고치는 객이다.

93년생: 마음먹고 일을 진행하지만 방해자가 온다.

81년생: 매진하면 좋은 결과가 기대된다.

69년생: 일은 많고 사람이 부족하다.

57년생: 현실에 만족하면서 모나지 않게 살자.

45년생: 소홀했던 부분부터 점검하라.

33년생: 자신 있는 일이 때마침 나타난다.

개

06년생 동지에게 자신의 고충을 털어놓자.

94년생: 복잡 할수록 점점 힘들어진다.

82년생: 잡으려고 손을 내밀지만 생각보다 멀다.

70년생: 자동차매매 광고업 전자제품업은 광고에 성과가 있다.

58년생: 일을 미리 준비해 두는 것이 좋다.

46년생: 언행이 일치하면 모든 것이 순탄하다.

34년생: 성과은 없지만 용기를 가질 때다.

돼지

95년생: 기회를 포착하면 집중력을 발휘하라.

83년생: 전진을 위한 노력이 필요하다.

71년생: 오늘에 충실하고 내일을 대비하자.

59년생: 원하는 것을 얻을 수 있겠다.

47년생: 아랫사람의 실수를 덮어두는 것은 좋다.

35년생: 적은 오해가 발생한다.

