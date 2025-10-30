APEC 전방위 홍보… 한국 독보적 기술 과시 [상생경영 특집]

수익 창출 넘어 동반성장 향해… 기업들 함께 걷는다 기업의 활동은 수익 창출을 넘어 사회와 함께 성장하는 방향으로 나아가고 있다. 기후 위기와 지역 불균형, 교육 격차 등 복합적인 사회 문제가 심화되고 있는 가운데 기업들의 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 실천이 확대되고 있다. 탄소중립 실현을 위한 재생에너지 전환, 기후 대응을 위한 민관 협력, 청년의 성장을 돕는 교육·멘토링 프로그램, 문화예술 창작자 지원 등 지속가능한 사회를 향한 기업의 발걸음이 다방면에서 이뤄지고 있다. 단순한 후원자가 아닌 변화의 동반자로서 미래 세대의 성장을 돕고 소외된 지역을 지원하는 활동과 함께, 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 눈에 띈다.

LG가 영국 런던 피커딜리광장 전광판에서 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의’ 홍보영상을 상영하고 있다. LG 제공

LG가 경북 경주에서 열리는 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의’를 총력 지원하며 세계 각국의 정상과 귀빈들에게 LG를 알린다. LG는 전시 부스 마련, 부대행사 개최, 국내외 홍보영상 송출 등 다양한 활동을 펼치며 에이펙 전방위 지원에 나섰다.



LG의 최고경영진은 에이펙의 성공적 개최를 위해 적극 나서고 있다. 구광모 LG그룹 회장은 사업보고회 일정 중에도 에이펙 최고경영자(CEO) 서밋에 참가한다. 조주완 LG전자 CEO, 류재철 LG전자 HS사업본부장, 홍범식 LG유플러스 CEO 등 주요 계열사의 최고경영진도 경주로 내려가 LG가 집중 육성 중인 인공지능(AI) 분야를 비롯해 LG의 주요 사업과의 협업 등 미래 전략에 대해 소통한다.



대한민국 AI 생태계의 핵심 역할을 하는 이홍락 LG AI연구원 공동 연구원장은 30일 에이펙 CEO 서밋에서 사이먼 칸 구글 부사장, 왕양빈 보바일 CEO와 ‘지속가능한 혁신을 위한 차세대 AI 로드맵’을 주제로 세션을 진행한다.



LG는 지난 8월 말 민간기업 중 처음으로 에이펙 준비기획단과 홍보 협력 양해각서(MOU)를 체결하고 국내외에서 꾸준히 홍보 활동을 펼쳐왔다.



LG는 광화문, 시청, 명동, 홍대입구역, 강남 코엑스, 파르나스호텔 등 유동인구가 많은 서울 주요 지역의 7개 대형 전광판에 APEC 정상회의 준비기획단이 제작한 APEC 공식 홍보영상을 송출하고 있다. 미국 뉴욕 타임스스퀘어, 영국 런던 피커딜리광장 등 세계적 명소에 있는 대형 전광판에서도 같은 영상을 내보내며 에이펙을 알려왔다. KTX 경주역에 있는 전광판에도 지난달 말부터 해당 영상을 상영 중이다.



지난달 30일부터는 경주 시내버스 70대에 APEC을 알리는 래핑광고를 진행 중이다. 경주에서 운행 중인 시내버스의 절반가량이다. 래핑한 버스들은 첨성대, 천마총, 황리단길, 동궁과 월지 등 경주의 대표적인 명소를 비롯해 시내 곳곳을 누비며 ‘달리는 에이펙 홍보대사’ 역할을 하고 있다.



LG의 각 계열사도 사업역량을 활용한 다양한 활동을 진행 중이다.



㈜LG와 LG전자는 에이펙 부대행사인 ‘2025 글로벌장애청소년IT챌린지(GITC)’를 개최한다. 이 행사는 장애청소년들의 디지털 문해력 향상을 도와 진학, 취업 등 사회진출의 기반을 마련하기 위한 국제 IT 대회로, 에이펙 부대행사 중 유일한 장애인 관련 행사다. GITC는 2011년부터 보건복지부, ㈜LG, LG전자의 지원으로 각국을 순회하면서 열렸고, 현재까지 40개국의 4500여명이 참가했다.



LG전자와 LG생활건강은 에이펙 현장에서 각국 정상과 경제계 인사들이 자사의 우수한 기술력과 제품을 체험할 수 있도록 전시 공간을 운영한다.



LG전자는 대형 에어돔 전시 공간에서 현존하는 최고의 TV 기술을 집약한 세계 최초 투명·무선 올레드 샹들리에 등을 전시했다.



LG전자는 에이펙 CEO 서밋 행사장 중 한 곳인 경주 예술의전당에서도 부스를 마련하고 AI 기술로 고객 편의성을 혁신한 냉장고와 워시타워 등 생활가전을 전시한다. LG전자의 공감지능 비전을 설명하는 ‘AI 코어 테크’를 선보이는 것으로, 이 전시에는 독보적 기술력의 LG디스플레이 투명 올레드 패널이 활용됐다.

