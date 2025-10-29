네이버 최수연, CEO 서밋 기조연설…“모두를 위한 AI 구현”

네이버 최수연 대표는 29일 경북 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO Summit에서 자사의 풀스택 AI 구축·운영 경험과 혁신 방향을 소개하고, 모두를 위한 AI 기술 구현의 기반이 되는 AI 데이터센터의 지원책 마련을 강조했다. 경주=뉴시스

네이버 최수연 대표는 29일 경북 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO Summit에서 자사의 풀스택 AI 구축·운영 경험과 혁신 방향을 소개하고, 모두를 위한 AI 기술 구현의 기반이 되는 AI 데이터센터의 지원책 마련을 강조했다.

최 대표는 이날 오전 CEO 서밋 두 번째 세션에서 약 10분간 AI 데이터센터 구축의 중요성과 제도적 지원 필요성을 주제로 기조발표를 진행했다.

최 대표는 “네이버가 만드는 AI는 디지털 생태계를 더 섬세하게 연결하는 도구”라며 “일찍부터 AI 기술에 선제적으로 투자했고, 인프라부터 모델·서비스까지 아우르는 풀스택 AI 생태계를 구축했다”고 밝혔다.

이어 “모두에게 더 나은 미래를 가능하게 하는 AI 기술 구현의 토대이자 핵심 인프라는 AI 데이터센터”라며, 이와 관련한 세제 혜택 확대와 행정절차 간소화 그리고 입지 규제 완화 등이 현장에 활력을 불어넣을 거라고 덧붙였다.

AI 데이터센터 지원을 위해 국회가 추진하는 특별법을 놓고는 “국가 산업 체질의 AI 전환 제도적 기반이 될 것”이라며 “정부와 국회의 적극적인 노력은 포용적 AI의 밑거름이 될 것”이라고 기대했다.

앞서 최 대표는 지난 28일 부대행사로 개최된 APEC 퓨처 테크 포럼에도 기조 연설자로 나서 네이버의 풀스택 AI 구축 경험과 산업 적용의 교훈을 주제로 발표를 진행했다.

APEC 정상회의의 경제 분야 핵심인 이번 행사는 28일부터 31일까지 APEC 회원 경제체 정상들과 글로벌 기업 CEO 등 약 1700명이 참석한 가운데 진행돼 다양한 글로벌 의제와 협력 방안을 논의한다.

총 20개 세션으로 이뤄진 서밋의 주요 의제로는 AI를 비롯해 반도체, 공급망, 디지털 헬스 케어, 수소 협력, 탄소 중립, K-컬처 등 다양한 산업 관심 현안이 망라됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지