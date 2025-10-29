역대 최대 규모 CEO 서밋 개막…최태원 “에이펙 기업인 협력시 승수효과…연결·연대 강화하자” [2025 경주 에이펙]

최태원 대한상공회의소 회장 겸 SK그룹 회장은 29일 “아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 기업인들이 협력하면 승수효과를 낼 수 있어 연결과 연대를 강화해 지속가능한 미래를 선보일 것을 기대한다”고 밝혔다.

최 회장은 이날 오전 경주 예술의 전당 화랑홀에서 열린 에이펙 CEO 서밋 개회식에서 개회사를 통해 “올해 에이펙 최고경영자(CEO) 서밋’ 주제는 공급망 재편, 기술 패권 경쟁 등 직면한 많은 문제의 해법을 찾는 것”이라며 이같이 말했다.

최태원 대한상공회의소 회장이 29일 경북 경주예술의전당에서 열린 ‘APEC CEO 서밋’ 개회식에서 개회사를 하고 있다. 연합뉴스

최 회장은 “CEO 서밋은 단순한 토론의 장이 아니다”라며 “한 국가, 기업에만 국한되지 않고 모든 에이펙 회원국 경제와 기업들이 행동해야 한다”고 강조했다.

이어 “세계 경제는 현재 대규모의 변화 과정을 겪고 있고 여러 가지 도전에 동시에 직면해 있다”며 “공급망 변화, 인공지능 신기술 경쟁, 디지털 전환, 기후 문제 등의 과제도 있다”고 진단했다.

올해 에이펙 CEO 서밋 주제는 ‘Beyond Business Bridge’인 3B다. 경계를 넘어(Beyond), 혁신적 기업 활동을 통해(Business), 새로운 협력관계를 구축하자(Bridge)는 비전이다. 최 회장은 “경계를 넘어 혁신적인 기업 활동을 통해 협력적 관계를 구축하자는 의미”라며 “이 세 단어는 우리가 맞이한 전환의 시대에 에이펙과 기업이 나아갈 방향을 제시한다”고 설명했다.

이어 3개 주제를 소개하며 “첫째 ‘브릿지’ 주제 세션은 협력과 연대, 연결을 주제로 한 회의”라며 “급변하는 세계 경제는 공급망 위기 등 어려운 과제에 직면했다. 분절된 세계에서 다시 연결과 신뢰를 회복해야 한다”며 고 했다.

둘째 ‘비즈니스’ 세션에 대해선 “혁신을 통한 실행이 주제”라며 “인공지능(AI), 반도체, 디지털금융, 헬스케어, 에너지전환 등 모든 산업이 기술혁신의 분기점에 서 있다”고 했다. 이어 “이제는 혁신의 문을 열고 기업들이 신뢰를 바탕으로 걸어나가야 한다”고 강조했다.

셋째 ‘비욘드’ 세션에 대해선 “지속가능한 미래를 다루며 AI와 디지털 기술, 청정에너지가 만들어나갈 새 성장의 길을 논할 것”이라며 “진정한 번영과 발전은 기술만이 아니라 사람이 이끌어가는 미래다. 기술과 혁신, 인류, 경제 환경 모두 조화를 이루는 가운데 지속가능한 번영의 패러다임이 새롭게 만들어져야 한다”고 했다.

대한상의가 주관하는 올해 CEO 서밋에는 이재명 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령 등 아태 주요 정상과 젠슨 황 엔비디아 CEO 등 글로벌 주요 기업인 1700여명이 한 자리에 모인다. 세션, 참석연사, 참석 정상급 인사 수, 행사기간 등에서 역대 최대 규모다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지